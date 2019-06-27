Эксперты выяснили, что компании в РФ чаще всего закрываются на втором-третьем году работы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Наибольшее число российских компаний прекращает работу на втором и третьем году существования. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza (есть в распоряжении ТАСС), основанном на данных Росстата за 2018 год.

Вопреки расхожему мнению о первом годе как о самом сложном этапе становления бизнеса, однолетних предприятий в 2018 году в целом по стране закрылось меньше всего: 13 967 или 2,2% от общего числа ликвидированных компаний, отмечается в исследовании. "Второй год существования для компаний является гораздо более проблемным", - указывают авторы. В среднем по стране двухлетних компаний закрывалось почти в пять раз больше - 63 493 или 10,2% от всех выбывших в 2018 году предприятий.

"Третий год жизни чаще всего становится критическим для молодых российских предприятий. В 2018 году трехлетние компании (65 431) составили 10,5% от всего количества закрывшихся предприятий", - подсчитали в FinExpertiza. В относительно меньшей зоне риска находятся компании, проработавшие четыре года. В среднем по России их доля от всех закрытых компаний составила в прошлом году 7,9% (49 262 компании).

Перешагнувшие пятилетий рубеж компании находятся на втором месте после однолетних с точки зрения минимальных рисков ликвидации. В прошлом году в России закрылось 43 032 компаний, отработавших пять лет, или 6,9% всех закрытых компаний.

Всего в 2018 году закрылись 622,1 тыс. предприятий, 37,8%, или 235 185 компаний не смогли перешагнуть пятилетний рубеж. Остальные 62,2% ликвидированных компаний (386,9 тыс.) проработали шесть и более лет. "Выделить для "взрослых" предприятий какой-то критический возраст не представляется возможным", - замечают в FinExpertiza.

Региональная специфика

В региональном разрезе чаще всего однолетние компании закрывались в Республике Алтай (6,1% от всех закрытых в регионе предприятий - однолетние), Тамбовской области и в Крыму (по 6%), двухлетние - в Новосибирской области (20,2%), в Калмыкии, Кировской области и Марий Эл (от 19,9 до 19,1%), трехлетние - в Крыму (34,9%), Пермском крае (33,%) и Севастополе (31,9%), четырехлетние - в Севастополе (39,9), Крыму (29,3) и Ингушетии (25,8%), пятилетние - в Бурятии и Ингушетии (по 12%).

"Если с одними "детскими" болезнями бизнеса, такими, как неоправданные ожидания легкого и быстрого успеха, отсутствие четкого плана и неумение делегировать полномочия, может и должен справиться сам начинающий бизнесмен, то поддержка предпринимателей в том, что касается формального и четкого выполнения требований различных контролирующих государственных органов, - это важнейшая функция региональных властей", - говорит председатель совета директоров FinExpertiza Елена Трубникова.

Она обращает внимание, что динамика закрытия молодых предприятий в отдельных регионах значительно хуже общероссийских показателей. Поэтому региональным властям следует проанализировать и устранить ключевые причины, способствующие закрытию бизнеса на том или ином году работы, подчеркивает Трубникова.