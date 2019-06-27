МЭР запустит масштабный опрос по предпринимательству в рамках нацпроекта МСП

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Аналитический центр "НАФИ" по заказу Минэкономразвития РФ во второй половине 2019 года проведет масштабное социологическое исследование отношения россиян к предпринимательству, сообщила журналистам в четверг глава "НАФИ" Гузель Имаева.

"Мы будем проводить репрезентативные исследования в целом по России. Наша основная цель - глубоко понять отношение населения и интерес населения к предпринимательству: что мотивирует людей идти в бизнес, что останавливает, о каких программах поддержки знают, каких навыков не хватает", - сказала Имаева, добавив, что исследование предусмотрено нацпроектом "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

На первом этапе исследования, в июле-августе, планируется провести 63 глубинных интервью с действующими и потенциальными предпринимателями, 3 тыс. личных интервью с потенциальными предпринимателями, еще 2,4 тыс. интервью с представителями восьми групп потенциальных предпринимателей (речь идет о молодежи, безработных, женщинах в декрете, лицах старше 45 лет и других социальных группах), а также 1 тыс. телефонных интервью с действующими предпринимателями.

В рамках второго этапа, в августе-сентябре, будут подготовлены рекомендации для PR-кампании и определены индикаторы уровня интереса к предпринимательству для дальнейшего мониторинга. Наконец, на третьем этапе, до 30 сентября и до 19 декабря будут проведены две волны телефонных интервью - с 1 тыс. потенциальных предпринимателей и 500 действующими бизнесменами (каждую группу опросят по два раза).

На основании опросов будут подготовлены рекомендации, как правильно выстраивать информационную кампанию для популяризации малого бизнеса и улучшения имиджа предпринимателя в глазах населения. Непосредственно PR-кампанией в СМИ, интернете и социальных сетях займется университет "Синергия". Кроме того, в рамках кампании планируется организация множества форумов, запуск ток-шоу о предпринимательстве и другие мероприятия.

Федеральный проект по популяризации предпринимательства входит в структуру нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на увеличение числа занятых в секторе малого бизнеса.