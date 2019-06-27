Единую экосистему поддержки бизнеса планируют запустить в России в середине 2020 года

КУРСК, 27 июня. /ТАСС/. Министерство экономического развития России к середине 2020 года запустит единую национальную экосистему поддержки предпринимательства, которая поможет структурировать данные о мерах поддержки и окажет адресное сопровождение проектов. Об этом сообщила в четверг начальник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства (МСП) департамента развития МСП и конкуренции Минэкономразвития РФ (МЭР) Наталья Шаманская.

"В рамках национального проекта ["МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"] было принято решение о развитии единой национальной информационной экосистемы поддержки предпринимательства. Уже проведен конкурс в Минэкономразвития, выбрана организация, которая будет делать эту систему, в ближайшее время будет создана архитектура и представлена комиссии Минэкономразвития. Создание системы планируется к середине 2020 года", - сказала она на сессии "Малый бизнес - драйвер цифрового региона" Среднерусского экономического форума.

По словам Шаманской, зачастую информация о мерах господдержки предпринимателей размещена на ресурсах, которым нельзя доверять, она не структурирована и требует тщательной проверки. Экосистема объединит на одной платформе все верифицированные источники информации о мерах поддержки, образовательные программы. Кроме того, будет запущено адресное сопровождение бизнес-проектов, когда будут предлагаться именно те меры поддержки, которые необходимы.

Экспертная система сопровождения бизнеса может предоставлять информацию как онлайн, так и офлайн. Если нет постоянного доступа в интернет, то это будет реализовано на базе центов "Мой бизнес", которые будут открыты на территории всех субъектов РФ. Так или иначе, по утверждению Шаманской, все проекты попадут в единую систему.

В настоящий момент в России порядка 6 млн субъектов МСП - это более четверти занятых и пятая часть экономики. Но, по мнению Шаманской, этого недостаточно для формирования устойчивого среднего класса. Минэкономразвития рассчитывает, что простота сервиса поможет вовлечь в занятие предпринимательством тех, кого отпугивали административные барьеры.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент РФ Владимир Путин в майском указе. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.