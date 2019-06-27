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Правительство усилит контроль за региональными центрами поддержки экспорта для МСП

Законопроект одобрен 27 мая 2019 года на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правительство РФ в четверг рассматривает законопроект, усиливающий контроль за региональными центрами поддержки экспорта, работающими с малым и средним предпринимательством (МСП).

"Также в повестке дня законопроект, который направлен на поддержку экспортной активности малого и среднего бизнеса. Мы этой темой занимаемся плотно в национальном проекте, определенные результаты в этом направлении есть", - сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание кабинета министров.

"Законопроект уточняет функции Российского экспортного центра (РЭЦ), в частности там, где это касается контроля за региональными центрами поддержки экспорта, мониторинга, оценки их соответствия требованиям, которые предъявляются к таким структурам", - добавил он.

РЭЦ, по словам Медведева, имеет все полномочия по работе с ведомствами, по оперированию различными субсидиями. Его услугами пользуются сейчас не только крупные экспортеры, но и малый и средний бизнес. Чтобы стимулировать такие компании к более активному выходу на внешние рынки, созданы центры поддержки экспорта. Они помогают потенциальным экспортерам выйти на заключение контрактов с зарубежными партнерами.

Законопроект рассмотрен и одобрен 27 мая 2019 года на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности, сообщала ранее пресс-служба кабмина.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияМалый и средний бизнес
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