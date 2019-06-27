Крымские фермеры смогут с августа получить до 4 млн рублей на "Агростартап"

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Фермеры в Крыму смогут с августа 2019 года получить гранты "Агростартап" для старта своего бизнеса по региональному проекту создания системы поддержки фермеров в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщила в четверг ТАСС министр экономического развития республики Людмила Бланк.

"Прием документов по грантам "Агростартап" и субсидиям сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках нацпроекта планируется начать с августа 2019 года. Размер такого гранта составит от 3 до 4 млн рублей", - сказала она. Грант является целевым и может быть потрачен на то, чтобы купить земельный участок, где будут выращиваться злаковые и другие сельхозкультуры, на создание цехов для переработки и хранения продукции, приобретение птицы, животных, покупку посадочного материала, мальков рыбы, сельхозтехники.

Бланк пояснила, что региональный проект по поддержке фермеров предполагает также развитие кооперации на селе. На эти цели до 2024 года из федерального бюджета выделено 208 млн рублей.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.