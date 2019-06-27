Корпорация МСП поддержала петербургский стартап по выпуску противоартрозных имплантатов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Петербургский стартап получил финансирование на проект по производству инновационных противоартрозных имплантатов под гарантии Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП), сообщила пресс-служба корпорации.

"Российскому стартапу ООО "Медэл" <…>, реализующему проект по выпуску электретных стимуляторов остеорепарации <…>, открыта кредитная линия на сумму 50 млн рублей в МСП Банке, обеспеченная гарантией Корпорации МСП на сумму 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены на закупку материалов и компонентов для серийного выпуска инновационных имплантатов и продвижение продукции. Компания планирует запустить производство, выпускающее не менее 25,2 млн изделий в год.

Имплантат представляет собой цилиндрический стержень из тантала, имплантируемый в эпифиз кости сустава, пораженного артрозом. Он создает электрическое поле и воздействует на ткани организма, способствуя исчезновению болевого синдрома и восстановлению функции сустава. Гарантийный срок службы - пять лет.

"Медэл" является участником проекта "Сколково". В 2013 году предприятие стало резидентом Санкт-Петербургского бизнес-инкубатора "Ингрия".

С 2017 года Корпорация МСП развивает направление кредитно-гарантийной поддержки высокотехнологичных инвестиционных проектов. Она предоставляет стартапам гарантии с покрытием до 70% суммы кредита, а для проектов в отдельных высокотехнологичных отраслях гарантийное покрытие может достигать 100% (до 50 млн рублей).