Москва увеличила долю закупок у малого и среднего бизнеса до 50%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Закупки Москвы у малых и средних предприятий (МСП) по итогам I полугодия 2019 года составили порядка 50% от общей суммы контрактов, сообщили в пятницу ТАСС в столичном департаменте по конкурентной политике.

"Предварительные итоги первого полугодия 2019 года показывают, что доля малого бизнеса в городских закупках растет - уже порядка 50% от общего объема совершенных закупок [около 200 млрд рублей] приходится на них", - сказали в департаменте.

По итогам 2018 года закупки у МСП составили 320 млрд рублей, или 40% от всего столичного заказа. Речь идет о контрактах, заключенных московскими учреждениями в рамках ФЗ №44. Он предписывает государственным заказчикам отводить МСП не менее 15% своего годового заказа.

В департаменте отметили, что за последние семь лет доля закупок Москвы у малого бизнеса увеличилась в 12 раз. За последние пять лет размер таких закупок составил 1 трлн рублей.

Москва - крупнейший заказчик у малого бизнеса

По итогам 2018 года Москва осталась лидером среди российских регионов по размеру закупок у МСП. Всего в рамках ФЗ №44 российские госзаказчики в прошлом году закупили у малых предприятий товары и услуги на 2,04 трлн рублей. Таким образом, на Москву пришлось 15,7% годового государственного российского заказа у МСП без учета закупок по ФЗ №223, который регулирует заказ компаний с госучастием.

Как пояснил руководитель департамента Геннадий Дёгтев, увеличению доли закупок у МСП в Москве способствовали пониженные ставки обеспечения, упрощение закупочных процедур, а также обучающие программы для предпринимателей. По его словам, главным инструментом, направленным на открытие рынка закупок для малого бизнеса, стал московский портал поставщиков, на котором проводятся закупки малого объема. "Это ресурс, который гарантирует доступ субъектов малого предпринимательства к городским закупкам в упрощенной форме - без депозитов, комиссий, заявок и обеспечений участия", - отмечает Дёгтев. Сегодня на портале зарегистрировано более 150 тыс. поставщиков из разных регионов России, более 90% из них - представители малого бизнеса.

В рамках ФЗ №223 среди подконтрольных московским властям предприятий крупнейшими заказчиками у МСП в I полугодии 2019 года стали "Мосводоканал" (12 млрд рублей), стадион "Лужники" (2,8 млрд), инжиниринговая компания "Мосинжпроект" (2,2 млрд), столичное "Управление гражданского строительства" (1,9 млрд) и "Мослифт" (1,03 млрд).