В Крыму на докапитализацию фондов МСП в 2019 году выделят более 280 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Более 280 млн рублей будет выделено до конца 2019 года на докапитализацию Фонда микрофинансирования предпринимательства и Крымского гарантийного фонда в рамках регионального проекта расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к финансовым ресурсам по нацпроекту, сообщила в пятницу ТАСС министр экономического развития региона Людмила Бланк.

"В рамках нацпроекта по поддержке МСП предусмотрено выделение до конца 2019 года более 280 млн рублей на докапитализацию Фонда микрофинансирования предпринимательства для предоставления льготных микрозаймов субъектам МСП, а также Крымскому гарантийному фонду для поручительств под кредиты в коммерческих банках", - сказала она.

С начала 2019 года Фонд микрофинансирования предпринимательства уже предоставил 118 микрозаймов на 329,4 млн рублей, а Крымский гарантийный фонд предоставил 52 поручительства на 354,6 млн рублей.

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.