ВЭБ.РФ и Сбербанк будут продвигать в России цифровую платформу METRO AG для общепита

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ и Сбербанк будут совместно продвигать цифровую платформу компании METRO AG в России, говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

"Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" и ПАО "Сбербанк" договорились о продвижении в России цифровой платформы компании METRO AG для развития малого и среднего предпринимательства в сфере общественного питания", - отметили в ВЭБ.РФ.

METRO AG также представил цифровую гастро-платформу DISH для участников индустрии общественного питания, позволяющую перевести в цифровой формат бизнес-процессы. Платформа была запущена в Германии, Италии и еще в 14 странах.

"Индустрия общественного питания - это одна из крупнейших и важнейших сфер, которая практически не оцифрована <...> Мы как институт развития заинтересованы в технологическом развитии предприятий малого и среднего бизнеса в России и постоянно работаем над этим, совместно нам удастся имплементировать это цифровое решение в нашей стране", - приводятся в сообщении слова председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

Ранее Корпорация МСП, МСП Банк, ДОМ.РФ и компания Metro Cash&Carry договорились о совместном развитии сети магазинов в формате "у дома" и мобильной торговли. Соглашение предусматривает комплексную поддержку со стороны участников: от поиска помещений для магазинов и оказания финансово-гарантийной и лизинговой поддержки малому бизнесу, сельскохозяйственным кооперативам и фермерам до расширения каналов сбыта за счет реализации произведенной продукции, в том числе в рамках франчайзинговой программы "Фасоль", а также с помощью геомаркетингового сервиса Корпорации МСП - бизнес-навигатора МСП.