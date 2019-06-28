Корпорация МСП: распространение в Италии "Бизнес-навигатора" продвинется в течение года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июня. /ТАСС/. Переговоры о внедрении в Италии аналога российской информационной системы для малых и средних предприятий (МСП) "Бизнес-навигатор" (электронный онлайн-сервис поддержки малого бизнеса) должны существенно продвинуться в ближайший год, сообщил в пятницу журналистам глава Корпорации МСП Александр Браверман.

"Это все зависит и от того, какой из ресурсов "Бизнес-навигатора" будет затребован, это зависит от ценовых параметров. Но я думаю, что в ближайший год мы должны продвинуться сильно", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках возможного внедрения в Италии онлайн-платформы "Бизнес-навигатора".

Председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фалли

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июня. /ТАСС/. Переговоры о внедрении в Италии аналога российской информационной системы для малых и средних предприятий (МСП) "Бизнес-навигатор" (электронный онлайн-сервис поддержки малого бизнеса) должны существенно продвинуться в ближайший год, сообщил в пятницу журналистам глава Корпорации МСП Александр Браверман.

"Это все зависит и от того, какой из ресурсов "Бизнес-навигатора" будет затребован, это зависит от ценовых параметров. Но я думаю, что в ближайший год мы должны продвинуться сильно", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках возможного внедрения в Италии онлайн-платформы "Бизнес-навигатора".

Председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико сообщал ранее, что кредитная организация изучила "Бизнес-навигатор" и приняла решение разработать аналогичную систему, которая бы работала сначала в Италии, а потом распространить ее на всю Европу.

О запуске аналога российского "Бизнес-навигатора" стало известно на Петербургском международном экономическом форуме, проходившем 6-8 июня, где Корпорация МСП, итальянский банк "Интеза Санпаоло" и банк "Интеза" подписали протокол о намерениях. Он предусматривает реализацию проекта по разработке и запуску в Италии аналога российского "Бизнес-навигатора".

Онлайн-сервис был запущен в сентябре 2016 года. Он представляет из себя бесплатный информационный ресурс, который позволяет предпринимателям протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного окна узнать обо всех видах господдержки МСП и возможностях финансирования.

ко сообщал ранее, что кредитная организация изучила "Бизнес-навигатор" и приняла решение разработать аналогичную систему, которая бы работала сначала в Италии, а потом распространить ее на всю Европу.

О запуске аналога российского "Бизнес-навигатора" стало известно на Петербургском международном экономическом форуме, проходившем 6-8 июня, где Корпорация МСП, итальянский банк "Интеза Санпаоло" и банк "Интеза" подписали протокол о намерениях. Он предусматривает реализацию проекта по разработке и запуску в Италии аналога российского "Бизнес-навигатора".

Онлайн-сервис был запущен в сентябре 2016 года. Он представляет из себя бесплатный информационный ресурс, который позволяет предпринимателям протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного окна узнать обо всех видах господдержки МСП и возможностях финансирования.