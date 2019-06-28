Браверман: доля внеплановых проверок бизнеса составляет 94%

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июня. /ТАСС/. Проверки предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов в 94% случаев являются внеплановыми, сообщил журналистам глава Корпорации МСП Александр Браверман.

"Сегодня проверки внеплановые занимают, к сожалению 94%, а плановые - только 6%", - сказал Браверман, комментируя создание в России так называемого зеркального реестра проверок, который призван снизить административную нагрузку на бизнес.

В зеркальный реестр будет заноситься информация не только со стороны контролеров, но и непосредственно от предпринимателей, к которым пришли ревизоры. В результате этого будет создана полная картина действий проверяющих.

Зеркальный реестр создается по поручению президента РФ Владимира Путина. Его планируется запустить к началу декабря 2019 года. Ранее Браверман не исключал, что реестр может появиться раньше - в октябре-ноябре.