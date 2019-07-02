Экспортеры услуг получили возможность возвращать НДС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Экспортеры получили возможность возвращать НДС при экспорте услуг, ранее такая возможность была предоставлена только при экспорте товаров. Об этом рассказал журналистам глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.

"Несмотря на определенные сложности, в том числе с администрированием, государство на это пошло, и этот системный шаг был принят. Я думаю, что мы даже не почувствовали еще всю масштабность этого решения", - сказал Слепнев, комментируя принятие этой нормы.

НДС смогут компенсировать также экспортеры транспортных и туристических услуг, услуг инжиниринга и IT.

Возможность возврата НДС - часть первого регуляторного пакета мер, направленного на сокращение административных процедур в экспорте.

Еще одна мера внутри первого пакета - облегчение валютного контроля для экспортеров. Так, уже внесен в Госдуму закон по отказу от репатриации рублевой выручки, напомнил Слепнев, а также будут снижаться штрафы за несвоевременный возврат валютной выручки. "Если раньше был штраф 100% от объема выручки, которая не была репатриирована в срок, сейчас штраф сокращается до размера от 3% до 5% и для ряда участников предусматривается предупреждение", - рассказал глава РЭЦ.

Сейчас власти РФ и бизнес-сообщество работают над принятием второго регуляторного пакета мер.