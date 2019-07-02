Центры инноваций социальной сферы появятся в большинстве регионов России

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Количество центров инноваций социальной сферы (ЦИСС) увеличится до 70 до 2024 года, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин на пресс-конференции, посвященной социальному предпринимательству.

"Министерство экономического развития поддерживает центры инноваций социальной сферы с 2013 года. Сейчас их 38, к 2024 году будет более 70. Это значит, что почти в каждом регионе России появится свой ЦИСС", - сообщил Живулин.

По его словам, действующие центры уже оказали 5,5 тыс. услуг социальным компаниям. Планируется, что до конца 2024 года помощь будет оказана 15 тыс. предприятий.

"В центрах инноваций социальной сферы компания может получить информацию, узнать о возможностях льготного кредитования, по возможности воспользоваться услугами микрофинансовой организации", - напомнил Живулин.

ЦИСС призваны помогать запускать и развивать социальные проекты, которые повышают качество жизни в регионах России: частные детские сады, творческие мастерские, компании, которые работают в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта, экологии и охраны окружающей среды. Создание ЦИСС - одно из ключевых мероприятий, реализуемых регионе в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".