Исследование: оценки перспектив бизнеса более оптимистичны у молодых предпринимателей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Молодые предприниматели более позитивно оценивают свои перспективы по сравнению с малым и средним бизнесом по России в целом. Об этом говорится в совместном исследовании Промсвязьбанка и "Опоры России" бизнес-настроений малого и среднего предпринимательства (индекс RSBI).

В опросе принимали участие владельцы и топ-менеджеры 2,3 тыс. малых и средних предприятий (МСП) из 23 регионов России.

"Предприниматели в возрасте до 35 лет более оптимистично оценивают текущее состояние дел и перспективы своего бизнеса", - свидетельствуют результаты исследования. Аналогичная картина наблюдается в оценках предпринимателями перспектив экономики России.

Как отмечается в исследовании, компании молодых предпринимателей показывают наилучшую динамику в части продаж, инвестиционной и кадровой активности. Различий в доступности финансирования для компаний в зависимости от возраста руководителя уже меньше.

"Среди молодых предпринимателей наблюдается больший процент тех, кто занимается расширением бизнеса, кто отмечает возможности, связанные с выпуском нового продукта или выводом его на новые рынки, - указывает руководитель блока "Средний и малый бизнес" Промсвязьбанка Константин Басманов. - Молодые предприниматели более оптимистично настроены относительно условий ведения бизнеса. Это благодатная аудитория, на которую могут быть направлены меры господдержки, - она быстрее откликается на новые возможности".

Молодые предприниматели более активно используют социальные сети, ищут сотрудников через электронные сервисы и расходуют средства на продвижение бизнеса в поисковых системах, отмечают авторы. Так, среди молодых предпринимателей интернет-продажами занимаются 54% против 42% в целом по сектору МСП.