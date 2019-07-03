Государство увеличило поддержку микрофинансирования МСП до 5,6 млрд рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Размер субсидии, направленной в 2019 году регионам в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, вырос с 4,6 млрд до 5,6 млрд рублей. Об этом в пятницу ТАСС сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"Размер субсидии субъектам РФ на развитие системы государственного микрофинансирования МСП увеличен до 5,6 млрд рублей. Это позволит выдать более 5,4 тыс. микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в 2019 году. Ранее на докапитализацию фондов МФО планировалось направить 4,6 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Увеличение субсидии Минэкономики объясняет высокой востребованностью данного инструмента поддержки для малого бизнеса.

"Развитие системы государственного микрофинансирования является важной частью совместной работы с регионами по расширению доступа бизнеса на "местах" к финансовым ресурсам. Здесь мы идем навстречу предпринимателю и перестраиваем работу МФО в соответствии с лучшими банковскими практиками", - цитирует пресс-служба главу ведомства Максима Орешкина.

Так, Минэкономразвития в этом году в качестве эксперимента запустило линейку продуктов МФО с дифференцированной процентной ставкой в зависимости от категории заемщика и его сферы деятельности. Например, льготную ставку в половину меньше ключевой смогут получить предприниматели, осуществляющие деятельность в социальной сфере, в сфере экологии, спорта и городской среды, а также реализующие проекты в моногородах и являющиеся резидентами бизнес-инкубаторов.

Подать заявку на получение займа предприниматели могут в региональных центрах "Мой бизнес", а также в фондах микрофинансирования. Его размер не должен превышать 5 млн рублей, сроком не более чем на три года. Всего на развитие системы государственного микрофинансирования планируется направить более 21 млрд руб. до 2024 года.

С 2019 года власти начали реализацию нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", он рассчитан на период до 2024 года. Одними из главных его целевых показателей являются увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек, до 25 млн человек к 2024 году. На реализацию нацпроекта планируется выделить 481,5 млрд рублей.