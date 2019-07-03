Госзакупки у малого и среднего бизнеса выросли на 15,7%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Госзакупки у малых и средних предприятий в первом полугодии 2019 года увеличились на 15,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, выяснили эксперты "Единой электронной торговой площадки" (ЕЭТП, крупнейший оператор электронных торгов), проанализировав данные Единой информационной системы в сфере закупок.

"Если в I полугодии 2018 года госзаказчиками с МСП было заключено 598 тыс. контрактов объемом 389 млрд рублей, то в этом году этот показатель составил уже 613 тыс. контрактов на сумму 450 млрд рублей", - сообщил ТАСС представитель ЕЭТП. Таким образом, госзакупки у МСП увеличились на 15,7%.

Речь идет о закупках государственных и муниципальных ведомств в рамках федерального закона №44 о контрактной системе. Он предписывает госзаказчикам отводить малому и среднему бизнесу не менее 15% своего годового заказа.

В общей сложности госзакупки по ФЗ №44 в первом полугодии составили 3,03 трлн рублей. Перевод с начала 2019 года подавляющего числа закупок в электронный вид позволил увеличить экономию бюджетных средств, в первом полугодии она составила 140 млрд рублей, отмечают в ЕЭТП.