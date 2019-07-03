Доля закупок крупнейших заказчиков с госучастием у МСП по итогам 2018 года составила 40%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Доля закупок крупнейших заказчиков с госучастием у российских малых и средних предприятий (МСП) по итогам 2018 года составила 40%. Об этом сообщили в Корпорации МСП порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Доля закупок у МСП составила 40% по прямым торгам", - сказали в корпорации.

Речь идет о торгах, в которых могут принимать участие лишь малые и средние предприятия - вне конкуренции с крупным бизнесом. Согласно федеральному закону №223, который регулирует закупки госкомпаний и госкорпораций, на таких торгах должны разыгрываться не менее 15% закупок. Общая же доля закупок у МСП со стороны компаний с госучастием не может быть менее 18%.

Как отметили в Корпорации МСП, план на 2019 год по доле закупок у МСП со стороны крупнейших заказчиков составляет 44,1%, что почти в два с половиной раза превышает установленную квоту в 18%.

В список крупнейших заказчиков, закупки которых мониторит Корпорация МСП, входит более 1400 компаний с государственным участием. В абсолютном выражении они заказали у МСП в 2018 году товары и услуги на 3,26 трлн рублей. Сумма выросла более чем наполовину по сравнению с 2,1 трлн рублей в 2017 году. В 2019 году заказ должен составить не менее 3,2 трлн рублей.

Согласно национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", к 2024 году закупки у МСП должны достигнуть 5 трлн рублей.