Ростовские власти направят на поддержку МСП в рамках нацпроекта более 5 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области направят на реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" 5,2 млрд рублей, сообщили ТАСС в среду в министерстве экономического развития региона.

"В Ростовской области сформированы пять региональных проектов по реализации национального проекта, из которых четыре реализуются Минэкономразвития области. Финансирование указанных четырех проектов до 2024 года составляет 5 205,4 млн рублей", - сообщил представитель министерства.

По его словам, реализация этих проектов предполагает увеличение количества занятых в сфере малого и среднего бизнеса на 34% - с 547 тыс. человек до 735 тыс. человек к 2024 году.

"До 2024 года финансовые институты развития Ростовской области за счет федеральных и областных средств будут докапитализированы до 6,25 млрд рублей, к началу реализации проекта их капитализация составляла 2,7 млрд рублей. Это позволит субъектам МСП, реализующим значимые проекты, получить доступное финансирование с государственной поддержкой", - также добавил представитель министерства.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.