{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Банки могут привлечь к кредитованию МСП под залог интеллектуальной собственности

Также Роспатент предложил совместно с Корпорацией МСП определить региональные организации, которые будут предоставлять гарантии под оценку прав на интеллектуальную собственность

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Роспатент предложил Центробанку привлечь банки с госучастем для кредитования МСП под залог прав на интеллектуальную собственность. Об этом заявил руководитель ведомства Григорий Ивлиев на заседании рабочей группы Госсовета в Администрации президента, сообщили в Роспатенте порталу "Будущее России. Национальные проекты".

"Рекомендовать Банку России проработать вопрос привлечения банков, с долей государственного участия в уставном капитале более 50%, к реализации мероприятий по кредитованию под залог прав на ИС в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - предложил Ивлиев.

Он также отметил, что Роспатенту совместно с Корпорацией МСП необходимо определить региональные организации, которые будут предоставлять гарантии под оценку прав на интеллектуальную собственность. Кроме того, по мнению Ивлиева, нужно увеличить их ответственность за неисполненные субъектами МСП обязательства с 70 до 95% от суммы кредита.

Теги
Россия
Малый бизнес в Москве в 2019 году выкупил у города помещения на 5 млрд рублей
Помещения, переданные малому бизнесу, в основном располагаются в ЦАО, СВАО и ЮЗАО
Читать полностью