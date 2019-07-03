Банки могут привлечь к кредитованию МСП под залог интеллектуальной собственности

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Роспатент предложил Центробанку привлечь банки с госучастем для кредитования МСП под залог прав на интеллектуальную собственность. Об этом заявил руководитель ведомства Григорий Ивлиев на заседании рабочей группы Госсовета в Администрации президента, сообщили в Роспатенте порталу "Будущее России. Национальные проекты".

"Рекомендовать Банку России проработать вопрос привлечения банков, с долей государственного участия в уставном капитале более 50%, к реализации мероприятий по кредитованию под залог прав на ИС в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - предложил Ивлиев.

Он также отметил, что Роспатенту совместно с Корпорацией МСП необходимо определить региональные организации, которые будут предоставлять гарантии под оценку прав на интеллектуальную собственность. Кроме того, по мнению Ивлиева, нужно увеличить их ответственность за неисполненные субъектами МСП обязательства с 70 до 95% от суммы кредита.