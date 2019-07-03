Неделя предпринимательства пройдет во всех районах Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 3 июля. /ТАСС/. Неделя предпринимательства, включающая бизнес-тренинги для молодых бизнесменов, пройдет во всех районах Карачаево-Черкесии с 8 июля по 8 августа. Об этом в среду сообщили в министерстве экономического развития КЧР.

"С 8 июля 2019 года в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Минэкономразвития КЧР совместно с Центром поддержки предпринимательства начинает проведение образовательной программы "Неделя предпринимательства" в муниципальных образованиях республики", - говорится в сообщении.

Программа Недели предпринимательства включает деловое и образовательное направления. В рамках делового блока пройдет круглый стол с участием представителей властей региона и финансово-кредитных организаций на тему: "Малый бизнес и перспективы его развития". В ходе образовательного блока состоятся бизнес-тренинги: "Бизнес-Навигатор", "Генерация бизнес-идеи", "Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения". Также состоится ряд тренингов по мерам господдержки, в том числе консультационной, финансовой и имущественной.

Для того, чтобы принять участие, жителям необходимо обратиться в региональный Центр поддержки предпринимательства.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.