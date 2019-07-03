Более 1,7 млрд рублей направят в Алтайском крае на реализацию нацпроекта по поддержке МСП

БАРНАУЛ, 3 июля. /ТАСС/. Объем финансирования национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Алтайском крае до 2024 года составит более 1,7 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в ответе на запрос в управлении региона по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

"Средства, которые будут направлены на реализацию профильного нацпроекта до 2024 года, составят 1,7 млрд рублей", - сообщили в ведомстве.

В качестве инструмента для поддержки малого и среднего бизнеса, по данным управления, будут использовать льготное кредитование со ставкой не более 8,5%. Также предполагается работа с Алтайским фондом микрозаймов - в нем ставка может составлять лишь 5% в год, а предприниматели из моногородов, в частности - Новоалтайска и Заринска, могут пользоваться кредитной ставкой в размере 3,75%.

В ведомстве отмечают, что одна из целей реализации нацпроекта в регионе - вывести на легальную основу теневой бизнес. В частности, это возможно через введение отдельного специализированного налогового режима для самозанятых. Эта система в пилотном режиме реализуется в нескольких субъектах страны. Ранее губернатор региона Виктор Томенко сообщал, что Алтайский край готов принять участие в этом эксперименте.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации нацпроекта власти Алтайского края планируют за шесть лет увеличить количество работающих в сфере МСП на 60 тыс. - до 329 тыс. человек. По последним данным, количество граждан, работающих в теневом секторе МСП, составляет около 200 тыс. человек.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент РФ Владимир Путин в майском указе. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.