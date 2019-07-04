"Опора России" предложила увеличить субсидии банкам по программе льготных кредитов МСП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Государство должно увеличить субсидии банкам, участвующим в программе льготного кредитования малых и средних предприятий (МСП) под 8,5%. Такое мнение высказал в четверг глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин на Международном финансовом конгрессе.

В мае правительство приняло решение в рамках программы повысить субсидии банкам с 2,5% до 3,5%. Калинин пояснил, что банкам не очень интересно работать по этой программе: к примеру, по сельскому хозяйству они получают субсидии 5%, а по программе стимулирования экспорта - 4,5%.

"Нам кажется, что решение по изменению этой программы нужно принимать немедленно, поскольку есть очень серьезный обоснованный риск того, что [запланированный к выдаче] триллион [рублей] по льготным ставкам бизнес в этом году не получит", - подчеркнул глава "Опоры России".

Программа льготного кредитования МСП позволяет малому бизнесу получать в уполномоченных банках займы по ставке не более 8,5% годовых. С 2019 года малому и среднему бизнесу в рамках программы ежегодно планируется выдавать один триллион рублей льготных кредитов. Минэкономразвития ранее скорректировало план по кредитованию на 2019 год до 330 млрд рублей.