МСП Банк выкупил кредитные портфели малого бизнеса у семи региональных банков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. МСП Банк в рамках программы секьюритизации приобрел у семи региональных банков права требования по кредитам, выданным малым и средним предприятиям. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов в кулуарах Международного финансового конгресса.

"У нас сейчас около семи региональных банков-партнеров, мы у них выкупаем кредиты, используем их для покрытия по выпущенным бумагам [в рамках секьюритизации]", - сказал Голованов. Он уточнил, что речь о кредитных портфелях размером "порядка 5-7 млрд рублей".

Секьюритизация предусматривает выпуск ценных бумаг, обеспеченных действующими кредитами. За счет этого механизма МСП Банк привлекает с рынка дополнительное финансирование для малого и среднего бизнеса.

В 2016-2018 годах за счет секьюритизации малые предприятия получили 23,8 млрд рублей. "До конца этого года мы планируем [секьюритизировать] еще как минимум 10 млрд рублей", - указал Голованов.

Согласно национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", до 2024 года через секьюритизацию планируется привлечь финансирование на 93 млрд рублей.