{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МСП Банк выкупил кредитные портфели малого бизнеса у семи региональных банков

По словам председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова, речь о кредитных портфелях размером 5-7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. МСП Банк в рамках программы секьюритизации приобрел у семи региональных банков права требования по кредитам, выданным малым и средним предприятиям. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов в кулуарах Международного финансового конгресса.

"У нас сейчас около семи региональных банков-партнеров, мы у них выкупаем кредиты, используем их для покрытия по выпущенным бумагам [в рамках секьюритизации]", - сказал Голованов. Он уточнил, что речь о кредитных портфелях размером "порядка 5-7 млрд рублей".

Секьюритизация предусматривает выпуск ценных бумаг, обеспеченных действующими кредитами. За счет этого механизма МСП Банк привлекает с рынка дополнительное финансирование для малого и среднего бизнеса.

В 2016-2018 годах за счет секьюритизации малые предприятия получили 23,8 млрд рублей. "До конца этого года мы планируем [секьюритизировать] еще как минимум 10 млрд рублей", - указал Голованов.

Согласно национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", до 2024 года через секьюритизацию планируется привлечь финансирование на 93 млрд рублей.

Теги
Россия
Силуанов призвал банки отдавать предпочтение кредитам бизнесу вместо потребительских
Глава Минэкономразвития Максима Орешкина ранее неоднократно отмечал, что рост потребительского кредитования несет риски рецессии в экономике РФ
Читать полностью