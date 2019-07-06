Власти Москвы начнут выставлять на торги аренду земельных участков только для МСБ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют ввести новую меру поддержки для малого и среднего бизнеса в форме выставления на торги земельных участков в аренду под строительство коммерческой недвижимости. Об этом в интервью ТАСС на полях Московского урбанистического форума рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Речь идет о небольших земельных участках, на которых должны быть построены коммерческие или социальные объекты строительным объемом до 1,5 тыс. кв. м. Эта мера поможет тем, кто хочет создать бизнес не на арендных площадях, а именно построиться - пекарни, салоны красоты, дома быта - и полностью его администрировать. В ближайшие два месяца мы такие процедуры объявим. Посмотрим, как будет это работать, и скорректируем по необходимости", - сказал Гаман.

Он отметил, что имущественная политика города всегда была развернута "лицом к малому и среднему бизнесу". "Уже многое сделано, начиная от льготных ставок на аренду недвижимости и земельных участков и заканчивая выделением в отдельный вид торгов для субъектов МСП, где стартовая стоимость лотов составляет 4,5 тыс. рублей. А есть подвальные помещения с ценой от 1 тыс. рублей за кв. м", - отметил Гаман.

Он уточнил, что, предоставляя нежилые помещения субъектам малого предпринимательства по льготным ставкам, город помогает им экономить более 1,8 млрд рублей в год и развивать свой бизнес в каждом районе Москвы.