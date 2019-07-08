Глава ТПП заявил, что закон о соцпредпринимательстве может увеличить ВПП на 2%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Преференции для производителей социально значимых товаров, обсуждаемые в рамках законопроекта о социальном предпринимательстве, способны стимулировать рост ВВП с 1-2 до 4% в данном сегменте. Об этом в интервью ТАСС на выставке ИННОПРОМ заявил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

"Ко второму чтению законопроекта о социальном предпринимательстве мы постарались отразить методы и способы поддержки производителей социально значимых товаров. Я думаю, это обязательно окажет влияние не только на развитие данного сегмента, но и экономику страны, в целом. Сейчас вклад таких предприятий в ВВП - порядка 1-2%, но этот показатель может быть увеличен как минимум в два раза", - сказал Катырин.

Как отметил глава ТПП, законопроект предусматривает как государственную финансовую поддержку, так и материально-техническую в виде предоставления помещений и различного оборудования. Кроме поддержки на федеральном уровне, предприниматели смогут рассчитывать на поддержку и региональных властей.

Законопроект, инициированный правительством, разработан во исполнение поручения президента РФ по итогам встречи с представителями социально ориентированных, благотворительных организаций и волонтерского движения 26 июля 2017 года и направлен на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Документ был принят Госдумой в I чтении в марте 2019 года, 9 июля состоится II чтение.

Катырин также отметил, что российскому бизнесу стоит поддерживать наработанные связи с европейским рынком, несмотря на высокую конкуренцию.

"Несомненно, нам нельзя терять те связи, которые наработаны с Европой. Несмотря на высокую конкуренцию среди поставщиков из Северной Америки и тех же европейских стран", - сказал он.

При этом глава ТПП подчеркнул, что увеличить экспортные поставки из страны позволят выходы на международные рынки Юго-Восточной Азии, СНГ, Африки и Латинской Америки.

Выставка ИННОПРОМ проходит с 8 по 11 июля, ее тема "Цифровое производство: интегрированные решения", страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг РФ и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.