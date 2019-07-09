Мурманские власти предложили ввести арктические льготы для МСП региона

МУРМАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области выступили с предложением ввести дополнительные льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства по итогам участия врио губернатора региона Андрея Чибиса совещании под председательством первого вице-премьера РФ Антона Силуанова, на посвященном реализации нацпроектов.

МСП в северных районах несет дополнительную нагрузку из-за повышенных социальных обязательств - выплат сотрудникам полярных надбавок и длинных отпусков. Также на бизнес влияют транспортная удаленность и высокие коммунальные платежи. Все это делает предпринимательство на Севере неконкурентоспособным по сравнению с более южными регионами.

"Нагрузка на бизнес на нашей территории радикально выше, и это при том, что условия хозяйствования, мягко скажем, отличаются от условий средней полосы или южных территорий. Для нас снижение издержек предпринимателей - вопрос принципиальный, в противном случае из-за этих нагрузок малый и средний бизнес просто не получит должного развития", - приводит пресс-служба слова Чибиса.

Врио губернатора предложил исключить из налогооблагаемой базы по страховым взносам полярные надбавки, дополнительные оплачиваемые отпуска и компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. Также он предложил рассмотреть возможность введения для предпринимателей арктической зоны дополнительных льгот, применяемых к резидентам территорий опережающего развития (ТОР). Кроме того, власти Мурманской области считают правильным предоставление предпринимателям, работающим в районах Крайнего Севера, преимуществ в отношении предлагаемой ими цены при проведении закупок для государственных и муниципальных нужд.

Соответствующие предложения уже направлены в адрес правительства РФ, а врио главы региона обратился к вице-премьеру с просьбой оказать поддержку в проработке вопроса.

В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на территории Мурманской области реализуются пять региональных проектов. Объем их финансирования в 2019 году составляет 325,8 млн рублей, из них 292,3 млн - средства федерального бюджета, 33,5 млн рублей - из бюджета области. На сегодняшний день процент освоения средств на реализацию проектов составляет 85,8%.