ЕАО получила дополнительно более 1,9 млн рублей на популяризацию бизнеса

ТАСС, 11 июля. Еврейская АО (ЕАО) получила дополнительное финансирование в объеме более 1,9 млн рублей по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", средства в том числе направят на проведение обучающих мероприятий для предпринимателей и планирующих открыть свой бизнес. Об этом ТАСС сообщила в четверг заместитель начальника управления экономики правительства региона Ирина Витютнева.

"Изначально по нацпроекту на популяризацию предпринимательской деятельности, на обучение граждан из федерального бюджета было направлено около 700 тыс. рублей, мы обратились за дополнительным финансированием, нас услышали и выделили еще более 1,9 млн рублей на этот год", - сказала Витютнева.

Сейчас разные обучающие проекты для предпринимателей, либо планирующих открыть свое производство проходят на базе Инвестиционного агентства Еврейской АО, с учетом дополнительного финансирования планируется увеличить количество таких мероприятий. Основная часть средств, отметила Витютнева, пойдет на проведение мероприятий для молодежи, в рамках которых специалисты будут рассказывать об основах ведения бизнеса.

О бизнесе для малышей

Средства нацпроекта, как сообщила Витютнева, направили в числе прочего на организацию посвященной бизнесу летней смены для школьников от семи до 15 лет. Смена проводится в рамках летнего лагеря молодежного центра "Мост".

"Мы впервые проводим такую смену, называется она "Мой бизнес". Детям в доступной для них форме рассказывают о том, как открыть свое предприятие, как сделать его успешным, о финансовой составляющей бизнес-проектов, о мерах поддержки", - рассказала педагог-организатор центра Олеся Капустина.

Самым младшим участникам, которых объединили в отдельный отряд "Монеточки", всю информацию доносят в форме квестов, загадок, мастер-классов и тренингов. Детей постарше водят на экскурсии на разные предприятия, для них организуют встречи с бизнесменами, которые делятся своим опытом. "Дети уже посетили, швейную фабрику, кулинарное производство, где смогли поучаствовать в процессе, развлекательные центры, где им рассказали, как устроено дело, а также дали порезвиться на аттракционах. Посетили и фитнес-центры, и гостиницу, где им также рассказали об основах гостиничного бизнеса. К детям приходил прокурор, занимательно рассказавший о борьбе с коррупцией. Всем очень интересно", - отметила Капустина.

Завершится смена презентацией бизнес-идей. Дети в творческой форме расскажут о своих проектах. "Так, одна группа, нарядившись поварятами, покажет проект открытия предприятия по производству выпечки", - добавила педагог.

О нацпроекте

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.