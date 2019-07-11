Глава "Опоры России" предлагает включить строительную отрасль в льготное кредитование МСП

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Предпринимателей строительной отрасли могут допустить к программе льготного кредитования МСП под 8,5%. Об этом сообщил глава "Опоры России" Александр Калинин во время разговора с министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым на телеканале "Россия-24".

"У нас, к примеру, в национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство" есть такие вещи, как кредитование под 8,5%. Но до последнего времени там нет строительной отрасли. Есть большая степень уверенности, что нам удастся этого добиться. И осенью строители смогут получать по нашей программе кредиты под 8,5%", - сказал Калинин.

По мнению главы "Опоры России", строительную отрасль нужно поддержать через проект "Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы".

Глава Минстроя ответил, что министерство заинтересовано в подобных инициативах и будет их поддерживать.

Программа льготного кредитования МСП позволяет малому бизнесу получать в уполномоченных банках займы по ставке не более 8,5% годовых. С 2019 года малому и среднему бизнесу в рамках программы ежегодно планируется выдавать 1 трлн рублей льготных кредитов. Минэкономразвития ранее скорректировало план по кредитованию на 2019 год до 330 млрд рублей.