Около 60 объектов аренды для малого бизнеса в Москве выставлены на городские аукционы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Около 60 нестационарных торговых объектов в парках Москвы размещены на городских аукционах. Об этом сообщил начальник Управления инвестиционных торгов и развития конкуренции Департамента по конкурентной политике города Москвы Василий Калинкин на деловом завтраке с представителями бизнеса.

"В настоящее время на городские аукционы выставлено 58 нестационарных торговых объектов, расположенных на территории столичных парков", - сообщил Калинкин.

По его словам, на аукционе представлены павильоны проката, кафе, точки общественного питания, торговые автоматы с напитками, снеками, кукурузой и сахарной ватой и другие. Площадь объектов составляет от 2,5 до 380 кв. м. Арендаторы получат право вести торговую деятельность на протяжении пяти лет.

Позиция бизнеса

Предприниматель Сергей Доронин арендовал семь объектов общепита с помощью аукциона, некоторые из которых находятся в парке Горького. По его мнению, аукцион упростил процедуру получения арендных площадей, но существенно увеличил цену.

"Раньше администрации парков распределяли арендные площади концептуально, но сегодня все перешли на аукционы. Нам удалось арендовать семь объектов, это хорошо, но мы переплачиваем минимум 50% за аренду, что уменьшает нашу прибыль", - сообщил Доронин.

Тем не менее предприниматель отметил, что возможность заключить договор на пять лет дает бизнесу ощущение стабильности. "Пятилетний договор аренды дает уверенность. Мы можем планировать, можем разрабатывать маркетинговую стратегию", - сказал Доронин.

Владелица сети детских садов Александра Васильева арендовала павильон с помощью аукциона в парке "Музеон". Главной сложностью в участии в аукционе она считает подготовку документов. "Тяжелее всего нам было пережить бумажную волокиту, но мы справились, потому что понимали, что хотим забрать павильон любой ценой", - поделилась предпринимательница.

Этим летом Васильева планирует начать масштабный проект по открытию детских садов в парках. "Мы готовим большой проект, собираемся открыть несколько новых детских садов в парковых зонах. Не исключаем, что будем осуществлять его с помощью аукциона", - сообщила Васильева.

Торги пройдут с 24 по 31 августа 2019 года.