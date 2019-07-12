Карельские фирмы смогут принять участие в 18 выставках за счет нацпроекта

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 июля. /ТАСС/. Центр поддержки экспорта Карелии поможет местным компаниям принять участие в 18 международных выставках. На эти цели выделено 15 млн рублей по линии нацпроектов, сообщил ТАСС директор центра Илья Дементьев.

"С начала действия национальных проектов ["Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"] поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере экспорта выросла в 10 раз - с 4 млн рублей в прошлом году до 50 млн рублей в 2019 году. Только на участие в выставках мы получили 15 млн рублей, но сумма может меняться в сторону увеличения. В настоящий момент у нас запланировано 18 выставок", - сказал Дементьев.

Центр направит полученные деньги на помощь карельским компаниям в работе на площадках выставок в Италии, Чехии, Китае, а также на проведение образовательных мероприятий для фирм с небольшими опытом и отсутствием связей на иностранных рынках. В частности, одно из ведущих предприятий по объему экспорта IT-услуг в Карелии компания "Опти-Софт" (учредитель - Петрозаводский государственный университет) готовится получить финансирование для собственного стенда на международной выставке оборудования и технологий для деревообработки и производства мебели Woodex в декабре (Москва).

В течение года в Петрозаводске пройдет несколько семинаров, мастер-классов и круглых столов для предпринимателей с участием приглашенных экспертов. В октябре и декабре на базе Петрозаводского государственного университета планируется провести Дни международного бизнеса и Форум приграничного сотрудничества.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" должен помочь республике увеличить объем экспорта услуг в транспортной, компьютерной, телекоммуникационной и промышленной сферах. Отдельной задачей для властей стоит укрепление позиций туризма на международном рынке, а также старт международного авиасообщения из аэропорта "Петрозаводск". Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в России до 20%.