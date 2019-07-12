Фонд инвестиций ЕАО выдаст поручительства 40 компаниям до 2024 года

ХАБАРОВСК, 12 июля. /ТАСС/. Фонд "Инвестиционное агентство Еврейской АО" выдаст поручительства для получения кредитов 40 компаниям малого и среднего бизнеса до 2024 года, гарантийную организацию докапитализируют в общей сложности на более чем 40 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в управлении экономики областного правительства и в фонде.

"По нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" региональную гарантийную организацию докапитализируют примерно с 3 млн рублей до более чем 11 млн рублей в 2019 году. На 2020 год на докапитализацию будет направлено около 2 млн рублей, 3 млн рублей на 2021 год, 9,5 млн рублей на 2022 год, 14 млн рублей на 2023 и 4,5 млн рублей на 2024 год", - сказали в управлении.

Там пояснили, что региональная гарантийная организация является структурным подразделением фонда "Инвестиционное агентство ЕАО". В самом фонде пояснили, что получить гарантии, поручительства для кредитов смогут не менее 40 предприятий малого и среднего бизнеса. Первые несколько компаний уже получили гарантии в этом году, так, за поддержкой обращались предприятия по выращиванию сои, зерновых, овощей, по производству пластмассовых труб и изделий.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства. Бюджет проекта - 481,5 млрд рублей, в том числе на популяризацию предпринимательства 8,5 млрд рублей.