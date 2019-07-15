Корпорация МСП поддержала краснодарский стартап по строительству свиноводческого центра

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Краснодарский стартап получил финансирование на строительство свиноводческого селекционно-генетического центра под гарантии Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП), сообщила в понедельник пресс-служба корпорации.

"Краснодарской компании ООО "ТД Ясени" будет предоставлен кредит на сумму 789,6 млн рублей в МСП Банке для строительства свиноводческого селекционно-генетического центра в Ейском районе. Финансирование открыто под обеспечение Корпорации МСП в виде гарантии для стартапов на сумму 499 млн рублей. Дополнительно МСП Банк открыл компании кредит на сумму 210,3 млн рублей для пополнения оборотных средств", - говорится в сообщении.

Общий объем инвестиций в проект составит более 1,3 млрд рублей. Первую очередь селекционно-генетического центра планируется запустить в 2020 году. Его производственная мощность составит 1 тыс. 650 свиноматок маточного стада и более 40 тыс. голов свиней в год. Создаваемый животноводческий центр будет производить чистопородный племенной молодняк свиней пород йоркшир, ландрас и крупная белая, а также гибридных свиней для комплектования маточных стад промышленных свиноводческих комплексов.

Проект компании призван частично заместить зарубежные поставки племенного поголовья свиней на территорию России. Основным потребителем продукции центра будут крупные животноводческие центры.

С 2017 года Корпорация МСП развивает направление кредитно-гарантийной поддержки высокотехнологичных инвестиционных проектов. Она предоставляет стартапам гарантии с покрытием до 70% суммы кредита, а для проектов в отдельных высокотехнологичных отраслях гарантийное покрытие может достигать 100% (до 50 млн рублей).