На Ямале в августе стартует конкурс поддержки предпринимателей старше 45 лет

ТАСС, 15 июля. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют летом 2019 года провести конкурс поддержки предпринимателей старше 45 лет "Время действовать", сообщила в понедельник журналистам замначальника управления инвестиций, торговли и предпринимательства департамента экономики ЯНАО Анна Залесская.

"Новый конкурс, который мы планируем ближе к осени, направлен на поддержку лиц старшего возраста 45+, которые решили организовать свое дело. Мы его назвали "Время действовать". Те проекты, которые пройдут конкурсный отбор, получат грант в размере 1 млн рублей", - сказала Залесская.

В департаменте экономики округа ТАСС уточнили, что конкурс планируется запустить в августе.

Кроме того, на Ямале продолжается конкурс для молодых предпринимателей "Свое дело", его итоги подведут осенью. "Мы ожидаем как минимум 10 победителей, которые получат по 1 млн рублей на реализацию своего проекта", - отметила Залесская.

По ее словам, власти округа до конца 2019 года направят более 37 млн рублей на компенсацию расходов субъектам МСП. Как сообщала пресс-служба губернатора ЯНАО, чаще всего предприниматели обращаются за помощью при приобретении оборудования или заключении договора лизинга. Подать заявление на компенсацию в 2019 году можно до 20 ноября.

Конкурсы проводятся в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" до 2024 года. Нацпроект включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.