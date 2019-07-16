В Приамурье открылась микрокредитная компания для выдачи льготных займов предпринимателям

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июля. /ТАСС/. Микрокредитная компания открылась в Амурской области в рамках работы по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", благодаря чему предпринимателям будут доступны микрозаймы по льготной ставке от 3,75% до 13 % годовых. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального Министерства экономического развития и внешних связей.

"В Приамурье открылась Амурская микрокредитная компания. Теперь предпринимателям будут доступны микрозаймы по льготной ставке от 3,75% до 13 % годовых. Компания предоставляет средства на развитие предпринимательства с минимальным пакетом документов без необходимости залога", - говорится в сообщении.

Получить льготный кредит можно на приобретение имущества, пополнение оборотных средств, рефинансирование действующих кредитов, участие в торгах, аукционах, тендерах. Новая структура для поддержки бизнеса в регионе будет работать на базе МФЦ "Мой бизнес".

"Мы уже начали консультировать предпринимателей по вопросам льготного кредитования. К нам уже обратились около 15 представителей амурского бизнес сообщества. В следующем месяце мы начнем принимать заявки на кредиты", - цитируются в сообщении слова руководителя Амурской микрокредитной компании Ольги Белоусовой.

Специальные программы разработаны для начинающих бизнесменов (не менее 12 месяцев с момента регистрации), предпринимателей старше 45 лет, бизнес-леди, сельхозпроизводителей, а также бизнесменов в сфере туризма, экологии, спорта и социального предпринимательства.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы. Одними из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.