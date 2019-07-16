Власти Алтая будут решать проблему безработицы, развивая МСП

ТАСС, 16 июля. Проблему безработицы в Республике Алтай, которая в 2,5 раза превышает среднероссийский уровень, власти региона намерены за счет развития малого и среднего бизнеса. Об этом в ответе на запрос ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось, что Алтай попал в список десяти регионов со слабой экономикой. Куратором региона назначили министра экономического развития РФ Максима Орешкина. По данным Минтруда региона, в первом полугодии 2019 года признано безработными на 22,7% больше граждан, чем за такой же период в прошлом. Врио главы республики Олег Хорохордин доложил президенту РФ Владимиру Путину об основных экономических проблемах и наиболее перспективных точках роста - самое большое беспокойство вызывает уровень безработицы, который в 2,5 раза выше среднероссийского, тарифы и ЖКХ.

"По мнению врио главы региона Олега Хорохордина, один из ключевых способов снижения безработицы - развитие МСП в сельском хозяйстве, переработке, туризме, лесной отрасли, сфере услуг, добыче полезных ископаемых. Проблема в том, что на данный момент не выстроена эффективная система взаимодействия бизнеса, поставщиков, сельхозпроизводителей и власти. Ранее Хорохордин провел совещание с руководителями предприятий - он предложил провести перезагрузку взаимодействия, в том числе используя площадку Центра развития республики", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось, во время доклада Владимиру Путину Хорохордин рассказал, что безработица в регионе очень большая, доходы населения самые низкие в СФО, средняя зарплата - 29 тыс. рублей, в сравнении с общероссийской, которая составляет 42 тыс. рублей. Он подчеркнул, что вкупе с низким уровнем доходов безработица - основная проблема региона, которую необходимо решать.

В республике планируют помогать МСП, чтобы он мог развиваться и организовывать рабочие места - планируется обсуждение с банками условий льготного кредитования. Разрабатывается концепция брендирования продукции как уникальной, высококачественной и экологически чистой - это позволит централизованно продавать ее по более высокой цене. Для решения этих и других вопросов готовят предложения в комплексный план развития республики.

Ранее СМИ сообщили, что Минэкономразвития определило для десяти регионов со слабой экономикой кураторов среди федеральных министров. Премьер-министр Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами обязанности кураторства ряда российских регионов: глава министерства Максим Орешкин будет отвечать за Республику Алтай, Карелию и Туву, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов стал куратором Курганской области, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев "получил" Адыгею, министр строительства Владимир Якушев - Республику Марий Эл, глава Минтруда Максим Топилин - Алтайский край. За "отстающие" регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока будут отвечать профильные министерства.