Правительство внесло в Госдуму законопроект о формировании единого реестра субъектов МСП

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о формировании единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) - получателей поддержки. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте правительства.

Законопроектом предлагается сформировать единый реестр на основе сведений о субъектах МСП - получателях поддержки, включаемых в соответствующие реестры органов и организаций. Также определяется перечень поставщиков таких сведений и порядок предоставления информации ФНС России как оператору единого реестра.

Кроме того, предлагается установить порядок первого размещения сведений, содержащихся в едином реестре субъектов МСП - получателей поддержки. С целью сохранения региональных реестров до создания единого реестра предусматривается осуществление поэтапного перехода к ведению единого реестра.

"Реализация предлагаемых законопроектом изменений позволит обеспечить открытый и регулярный доступ к сведениям о поддержке, предоставленной конкретным субъектам МСП, адресность, обоснованность и повышение эффективности ее предоставления. Это также позволит оценивать результаты оказания поддержки субъектам МСП и корректировать ее состав и объем", - отмечают в правительстве.

Законопроект подготовлен Минэкономразвития России в целях реализации Стратегии развития МСП на период до 2030 года и национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".