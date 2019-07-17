Число заключенных через портал поставщиков контрактов с МСП в 2019 году выросло на 14%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Количество контрактов, которые московские и региональные заказчики заключили с представителями малого бизнеса через портал поставщиков, увеличилось в первом полугодии 2019 года на 14% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Более 160 тыс. контрактов на 14 млрд рублей заключили заказчики с субъектами малого предпринимательства при помощи портала поставщиков. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Цифры свидетельствуют о востребованности портала поставщиков, который стал эффективным инструментом для осуществления закупок малого объема", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам вице-мэра, на электронной площадке зарегистрировано 13,5 тыс. московских и региональных заказчиков. В 2019 году наибольшее количество заключенных контрактов - 11 тыс. - пришлось на поставку медицинских товаров, на втором месте - закупки на оказание образовательных услуг, на третьем - закупки компьютеров и оргтехники.

По словам главы департамента Геннадия Дегтева, которого также цитирует пресс-служба, расширению сотрудничества с малым бизнесом способствовало подключение портала поставщиков в регионах и возможность использования его для субъектов, работающих по законодательству о закупках госкорпораций. Также с 1 июля со 100 до 300 тыс. рублей увеличена сумма, на которую могут быть проведены закупки малого объема через портал поставщиков.

"Портал поставщиков" создан для автоматизации процедур закупок малого объема правительством Москвы. На сегодняшний день на портале зарегистрированы поставщики из всех регионов России, более 90% из них являются представителями малого бизнеса. По итогам 2018 года объем закупок на портале составил около 25 млрд рублей.