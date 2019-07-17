Агропарк стоимостью около 150 млн рублей откроют в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 17 июля. /ТАСС/. Агропромышленный парк для тепличного хозяйства площадью 10 га создадут в Чечне по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил ТАСС зампредседателя правительства региона Абдула Магомадов.

"В этом году Чеченская Республика заключила соглашение на 344 млн рублей, из них 152 млн рублей будет направлено на строительство агропарка в Грозненском районе. Площадь территории - 10 га, количество планируемых рабочих мест - 225. Всего таких агропромышленных парков планируется создать шесть к 2024 году", - сказал Магомадов.

По его словам, значительный вклад в развитие МСП в республике вносит региональная программа социально-экономического развития горных районов Чечни. "Только в рамках этой программы заявлено 320 инвестиционных проектов, 98 проектов уже реализовано. Это более 850 млн рублей, которые инвесторы вложили в горные территории", - добавил зампредседателя.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент РФ Владимир Путин в майском указе. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.