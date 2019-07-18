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Медведев: кабмин намерен ограничить число документов для участия МСП в госзакупках

Cейчас требования к оформлению заявки на участие в процедуре госзакупок устанавливает сам заказчик, отметил премьер

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Правительство предлагает внести поправки в законодательство, облегчающие доступ малого и среднего бизнеса к закупкам, осуществляемым госкомпаниями. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Я хотел бы начать с проекта поправок, которые дополнительно упрощают доступ малого и среднего бизнеса к закупкам компаний с госучастием, позволяют большему числу предпринимателей предлагать свои товары и услуги, в том числе, высокотехнологичные", - сказал Медведев.

По его словам, сейчас по действующему законодательству, требования к оформлению заявки на участие в процедуре госзакупок устанавливает сам заказчик. "Ну и устанавливает чего хочет. У разных заказчиков они сильно различаются. Причем речь идет о закупках абсолютно одинаковых товаров", - отметил премьер-министр.

Как заявил Медведев, зачастую заказчики запрашивают у предпринимателей избыточное количество документов. "Предприниматели просто не успевают эти все справки подготовить, сертификаты, выписки. Это безусловно снижает количество участников. Ну а если говорить прямо, это просто барьер для того, чтобы ограничивать конкуренцию", - добавил он.

По словам Медведева, поправки в законодательство четко определяют перечень документов и данных, которые малые и средние компании должны предоставлять для участия в закупочных процедурах.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Темами заседания кабмина станут поддержка МСП и кредиты для регионов
Как сообщили в пресс-службе правительства, также будет рассмотрен законопроект "О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации"
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