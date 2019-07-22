Исследование: малый бизнес создал в России более 18,3 млн рабочих мест

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Малые и средние предприятия (МСП) вместе с индивидуальными предпринимателями (ИП) обеспечили более четверти рабочих мест на российском рынке по состоянию на конец I квартала 2019 года, свидетельствуют результаты исследования Сбербанка, опубликованные в понедельник.

По данным проекта "СберДанные", 18,3 млн рабочих мест в России, или четверть (25,6%), создали малый и средний бизнес, 18,6% приходится на юридических лиц и 7% - на индивидуальных предпринимателей. "Более половины занятых в МСП сконцентрированы всего в 10 регионах России. Более 20% приходится на Москву, еще 8% - на Санкт-Петербург", - говорится в исследовании.

В микробизнесе в среднем работает по три сотрудника, в малых компаниях - 27 человек, а в средних - около 97. Число сотрудников у ИП меньше: 18 человек - для малых и 59 - для средних компаний. При этом индивидуальные предприниматели редко дорастают до среднего бизнеса - в июне текущего года таких организаций было всего 316.

По уровню занятости населения в МСП первое место занимают Петербург и Ленинградская область, второе - Москва и область - с 244 и 277 занятых соответственно на 1000 человек в трудоспособном возрасте и старше. Показатель в 200 человек также преодолели Новосибирская, Калининградская и Сахалинская области. В регионах Северного Кавказа занятость в МСП оказалась наименьшей. В среднем по стране число занятых в МСП составляет 155 на 1000 человек.

По данным исследования, чем выше занятость в МСП в конкретном регионе, тем ниже уровень безработицы. Больше всего рабочих мест предприниматели создают в торговле - 31,4%, почти 15% - в обрабатывающих производствах и 10% - в строительстве. В ряде отраслей МСП обеспечивает более половины занятости, например, в сфере операций с недвижимостью (95,6%), в научной и технической сфере и снова в торговле (более 50%). В госуправлении, социальном обеспечении и образовании МСП и индивидуальные предприниматели практически не присутствуют, доля занятых здесь менее 1%.