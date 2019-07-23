"Живая энергетика". Как сделать бизнес на художественном стекле

Жительница Москвы Людмила Черникова, будучи ресторатором, даже и не думала зарабатывать на поделках из художественного стекла. У нее была традиция привозить из различных зарубежных поездок стеклянные украшения и аксессуары. Купленные изделия были приятным воспоминаем о путешествиях. Все изменилось, когда предпринимательница в 2010 году решила продать свой ресторан и начала задумываться о поиске себя в новой сфере. Тут-то и вспомнилось случайное увлечение. Людмила увидела небольшой ролик о стекле в Интернете, нашла студию в Москве и записалась на пробный урок. Занятие настолько понравилось, что было принято решение учиться дальше и делать первые шаги уже в статусе ремесленника. Первая мастерская была оборудована на балконе. Сначала Черникова начала изготавливать кулоны.

"Полтора года я работала исключительно "в стол" для себя и знакомых. Не была готова к тому, чтобы где-то выставлять свои работы и продавать открыто. Тогда еще воспринимала свое творчество как хобби", - признается Черникова.

Все изменилось, когда она все-таки переборола страх и решила принять участие в одном из тематических фестивалей. Как оказалось, опасения были напрасными: изделия Людмилы раскупили в первый же день.

"После этого пришла уверенность, что это не только хобби для души, но и способ дополнительного заработка, - отмечает Людмила.

Дебют Черниковой привлек внимание к ее творчеству, ее начали приглашать на другие московские фестивали и ярмарки, а также маркеты российских мастеров и дизайнеров. Параллельно пришло понимание, что необходимо заняться продвижением в социальных сетях.

"Я начала замечать, что людям нравятся мои работы (в социальных сетях). Там тоже все быстро раскупалось", - вспоминает Людмила.

Она начала изготавливать броши, серьги, тарелки, игрушки. Окончательно убедившись в наличии спроса, предпринимательница решила и дальше повышать свою квалификацию, совершенствуя знания и навыки о художественном стекле. Она прошла курсы у нескольких известных зарубежных мастеров из Израиля, Америки и Италии. Так, среди преподавателей Черниковой был известный в узких кругах мастер Давиде Пенсо с венецианского острова Мурано, где делают известные на весь мир изделия из муранского стекла. Для освоения новых техник Черниковой требовалось и новое оборудование, а также больше рабочего пространства. В 2013 году предпринимательница переехала в отдельное помещение в подмосковном Королеве, где открыла небольшую студию и разместила там печку для фьюзинга (англ. fusing от fuse - новая техника спекания стекла в печи – прим.). Это позволило ей выполнять большие заказы по изготовлению витражей и целых картин с любыми пожеланиями заказчиков. Вслед за крупными заказами стала формироваться и команда сотрудников-единомышленников. Сегодня у предпринимательницы работают порядка 10 человек.

Школа для всех желающих

"В какой-то момент я подумала, что стекло настолько удивительный материал, из которого при желании можно сделать все, что просто преступление не поделиться накопленными знаниями. Так, появилась идея открыть мастерскую и школу стекла, где можно было бы совместить и производство, и процесс обучения ", - вспоминает Людмила.

Планам суждено было сбыться. С первыми инвестициями для развития школы предпринимательнице помогли близкие. Как вспоминает сама Людмила, этой суммы хватило на организацию пространства для обучения, закупку материалов и профессиональное оборудование. И в 2016 году школа и мастерская в районе ВДНХ начали свою работу.