"Живая энергетика". Как сделать бизнес на художественном стекле

Жительница Москвы Людмила Черникова, будучи ресторатором, даже и не думала зарабатывать на поделках из художественного стекла. У нее была традиция привозить из различных зарубежных поездок стеклянные украшения и аксессуары. Купленные изделия были приятным воспоминаем о путешествиях. Все изменилось, когда предпринимательница в 2010 году решила продать свой ресторан и начала задумываться о поиске себя в новой сфере. Тут-то и вспомнилось случайное увлечение. Людмила увидела небольшой ролик о стекле в Интернете, нашла студию в Москве и записалась на пробный урок. Занятие настолько понравилось, что было принято решение учиться дальше и делать первые шаги уже в статусе ремесленника. Первая мастерская была оборудована на балконе. Сначала Черникова начала изготавливать кулоны.
"Полтора года я работала исключительно "в стол" для себя и знакомых. Не была готова к тому, чтобы где-то выставлять свои работы и продавать открыто. Тогда еще воспринимала свое творчество как хобби", - признается Черникова.
Все изменилось, когда она все-таки переборола страх и решила принять участие в одном из тематических фестивалей. Как оказалось, опасения были напрасными: изделия Людмилы раскупили в первый же день.
"После этого пришла уверенность, что это не только хобби для души, но и способ дополнительного заработка, - отмечает Людмила.
Дебют Черниковой привлек внимание к ее творчеству, ее начали приглашать на другие московские фестивали и ярмарки, а также маркеты российских мастеров и дизайнеров. Параллельно пришло понимание, что необходимо заняться продвижением в социальных сетях.
"Я начала замечать, что людям нравятся мои работы (в социальных сетях). Там тоже все быстро раскупалось", - вспоминает Людмила.
Она начала изготавливать броши, серьги, тарелки, игрушки. Окончательно убедившись в наличии спроса, предпринимательница решила и дальше повышать свою квалификацию, совершенствуя знания и навыки о художественном стекле. Она прошла курсы у нескольких известных зарубежных мастеров из Израиля, Америки и Италии. Так, среди преподавателей Черниковой был известный в узких кругах мастер Давиде Пенсо с венецианского острова Мурано, где делают известные на весь мир изделия из муранского стекла. Для освоения новых техник Черниковой требовалось и новое оборудование, а также больше рабочего пространства. В 2013 году предпринимательница переехала в отдельное помещение в подмосковном Королеве, где открыла небольшую студию и разместила там печку для фьюзинга (англ. fusing от fuse - новая техника спекания стекла в печи – прим.). Это позволило ей выполнять большие заказы по изготовлению витражей и целых картин с любыми пожеланиями заказчиков. Вслед за крупными заказами стала формироваться и команда сотрудников-единомышленников. Сегодня у предпринимательницы работают порядка 10 человек.
Школа для всех желающих
"В какой-то момент я подумала, что стекло настолько удивительный материал, из которого при желании можно сделать все, что просто преступление не поделиться накопленными знаниями. Так, появилась идея открыть мастерскую и школу стекла, где можно было бы совместить и производство, и процесс обучения ", - вспоминает Людмила.
Планам суждено было сбыться. С первыми инвестициями для развития школы предпринимательнице помогли близкие. Как вспоминает сама Людмила, этой суммы хватило на организацию пространства для обучения, закупку материалов и профессиональное оборудование. И в 2016 году школа и мастерская в районе ВДНХ начали свою работу.
"Мой интенсивный рабочий ритм привел к тому, что образовательный проект очень быстро развивался. Также появилась возможность обеспечивать себя и свою семью", - подчеркивает Черникова.
Сегодня занятия проходят для всех желающих – взрослых и детей старше шести лет. К работе за горелкой допускаются те, кто достиг возраста 14 лет. "Классы работают по выходным и праздничным дням, каждый час - с утра и до вечера. Группы у нас разноплановые, и в каждом направлении у нас есть свобода для творчества. Нет такого, чтобы все работали по одному эскизу", - уверяет Черникова.
Гости школы в течение одного дня могут освоить сразу четыре техники работы со стеклом: мозаику, фьюзинг (спекание стекла), витраж и лэмпворк (работа с горелкой). Ежемесячно образовательные курсы Черниковой посещают от 100 человек.
Как признается Людмила, на школу у нее большие планы: кроме мастер-классов она планирует запустить еще и полноформатные образовательные курсы, чтобы все желающие смогли обучиться ремеслу, начиная с самых азов. Для дальнейшего привлечения и популяризации сферы художественного стекла предпринимательница планирует снимать для социальных сетей обучающие видео-уроки.
Даром - в добрые руки
Черникова считает, что ее проект стал прибыльным благодаря двум аспектам. Первый заключается в диверсификации бизнеса в трех направлениях: производство украшений, интерьерной продукции и обучение. Второй – в концепции максимальной открытости.
"Мы всегда показываем процесс производства, рассказываем все детали. Кроме того, вся наша продукция – ручной работы. Люди видят, как каждый кусочек стекла вырезается, обтачивается на специальном станке, спекается, расписывается. Это процесс трудоемкий, но в конечном итоге, получается теплое, живое изделие, несущее в себе живую энергетику. Мне кажется, людям это очень важно", - считает Людмила.
Однако цены для клиентов являются доступными: стоимость одного украшения варьируется от 250 до нескольких тысяч рублей. Кроме того, предпринимательница всегда старается предвосхищать ожидания клиента: как правило, ее студия в дополнение к заказу изготавливает еще несколько подарков.
"Для нас не составляет труда сделать комплемент нашим гостям и покупателям, а им, в свою очередь, такой подарок всегда приятен. Мне нравится радовать людей, давать больше, чем от нас ожидают. Я думаю, это один из принципов удачного бизнеса", - считает предпринимательница.
Хрупкий рынок
По словам Людмилы, рынок художественного стекла растет небыстрыми темпами, поскольку крупных заказов не так много, а процесс производства весьма сложен. Если сто лет назад в стране насчитывалось около трехсот стекольных заводов, сейчас – не более десяти, половина из которых выпускает автомобильные фары или бутылки.
Так, легендарный стекольный завод "Красный май" (советский завод под Тверью – известен тем, что в его цехах было изготовлено четырехслойное стекло для звезд Московского Кремля – прим.) закрыт, а "Гусевской хрустальный завод" (основан в 1756 году – является одним из старейших в Европе и России предприятий по производству хрустальных изделий ручной работы) хоть и был недавно возрожден, но его цеха не используются в полную мощь, отмечает Людмила.
Но предпринимательница не унывает. Она верит, что отрасль будет расти и со своей стороны делает все возможное, что стимулировать интерес к художественному стеклу.
Для популяризации отрасли художественного стекла студия Черниковой проводит на ВДНХ целый шоу-фестиваль стекла, на который съезжаются мастера со всей России. "К нам приезжают из Уфы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Калининграда. Мы знакомим жителей и гостей столицы с необычной стекольной продукцией, которую не купишь в обычном магазине. Организовываем выставку художественного стекла, где представляем большие полотна, мозаичные картины, инсталляции, арт-объекты. Кроме того, на фестивале работают более двадцати площадок с мастер-классами и ярмарка. Его яркой частью становится воспроизведение исторических хроник о первых техниках создания стекла, - рассказывает Людмила. В этом году фестиваль станет третьим по счету, он пройдет 24 и 25 августа.
В поддержку ремесленников
По мнению предпринимательницы, сегодня ремесленникам крайне важно попасть в фокус государственной поддержки, чтобы иметь возможность расти и развиваться. Хорошей идеей Людмила считает привлечение художников к реализации проектов по городскому благоустройству. Кроме того, она уверена, что со стартом нацпроекта (прим. "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") у предпринимателей открылись возможности по льготному кредитованию и займу, что значительно упрощает процессы масштабирования бизнеса.
Предпринимателям важно узнавать о существующих мерах поддержки, констатирует Черникова. Сейчас это возможно сделать с помощью Портала Бизнес-навигатора МСП (прим. онлайн-ресурс, разработанный Корпорацией МСП). Портал, например, позволяет предпринимателям узнать о существующих для них положенных льготах, подобрать помещение для аренды и проверить надежность контрагентов, а будущие предприниматели могут протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону. "И это, конечно, здорово, что всю необходимую информацию можно получить из первых рук со стороны государственного портала", - отмечает Черникова.
Больше стекла
Людмила признает, несмотря на существующие сложности ведения этого бизнеса, оставлять его она не намерена. В дальнейших планах – открыть стеклодувную студию и начать делать метровые полотна из стекла. Есть и глобальная мечта — открыть настоящий стекольный центр.
Кроме того, в перспективе планируется расширить и географию продаж. Сейчас продукция Черниковой продается в двух магазинах на территории ВДНХ, в мастерской, в магазине на Поклонной горе, а также в Сочи. Предпринимательница не исключает, что в будущем откроет небольшую сеть для реализации продукции в торговых центрах столицы. Недавно ее команда открыла интернет-магазин с доставкой. Его задача – выйти на зарубежные рынки.
Несмотря на то, что в ведении бизнеса Людмиле приходится совмещать должности маркетолога, закупщика, рекламщика, бухгалтера и финансиста, многогранность ее не смущает, ведь во главе угла остается творчество.
"Мы постоянно изобретаем новые вещи и экспериментируем со стеклом. Посмотрите на этот торт (указывает на большой стеклянный торт из круглых "коржей") - ягоды и цветы сделаны на горелке, основная часть – в печи по технике моллирования, середина собрана мозаикой. Такие эксперименты, еще раз доказывают, что это – не просто бизнес, это - творчество, а я, не просто предприниматель, но еще и художник", - улыбается Черникова.
Юлия Ермилова, Георгий Яшунский