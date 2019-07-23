ГРОЗНЫЙ, 23 июля. /ТАСС/. Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк) открыл офис в Грозном для содействия в реализации национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом журналистам сообщил вице-премьер правительства региона Абдула Магомадов.

"Открытие в Чеченской Республике удаленного рабочего места АО "МСП Банк" будет способствовать успешной реализации национального проекта, расширит доступ субъектов МСП республики к программам льготного кредитования АО "МСП Банк". Это позволит реализовать на территории Чеченской Республики инвестиционные проекты, соответственно, будут созданы новые рабочие места, что в целом положительно повлияет на благосостояние жителей республики", - сказал Магомадов.

В новом офисе, который открылся в бизнес-центре в Грозном, предприниматели смогут получить помощь в подготовке документов на предоставление кредитов МСП Банка.

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент РФ в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.