Предприниматели пострадавшего от паводка Тулуна просят власти о помощи

В Тулуне, где, по словам мэра Юрия Карих, от наводнения пострадала треть города, продолжается разбор завалов. Среди руин встречаются покореженные павильоны магазинов, автосервисов и других бывших точек торговли и услуг, которые до наводнения были местом работы сотен горожан. Некоторые строения устояли, но серьезно пострадали внутри. Вода смыла всю отделку, уничтожила товар, оборудование, документы, компьютеры, в которых хранилась важная информация.

Посетивший 19 июля пострадавшие от наводнения районы Иркутской области президент Владимир Путин отметил, что помощь от государства должны получить не только сельхозпроизводители, но и малый и средний бизнес, действовавший на этих территориях. Путин отметил, что такого положения нет ни в указе президента, ни в соответствующем постановлении правительства, в связи с чем в них необходимо внести изменения.

ТУЛУН /Иркутская область/, 25 июля. /ТАСС/. Произошедшее в Иркутской области наводнение лишило многих не только жилья, но и работы. В городе Тулун пострадала как минимум половина малого бизнеса, и предприниматели, как они сами рассказали ТАСС, находятся в растерянности: источник дохода потерян, перспективы его вернуть туманны, а обязательства перед работниками и государством в виде зарплат и налогов исполнять нужно.

Рядом с крупным торговым центром в районе автостанции несколько дней стоит сильный запах испорченных продуктов - в здании располагался большой магазин одной из региональных сетей. Снаружи строение выглядит так, будто наводнение его не коснулось, но внутри все разрушено. Уже третью неделю в помещениях разбирают завалы, однако восстанавливать супермаркет и оставаться в Тулуне ритейлер не собирается. Об этом рассказала ТАСС директор компании "Прогресс", занимающейся сдачей в аренду торговых помещений, Наталья Ягодина. Как минимум 30 человек останутся без работы, говорит она.

В гораздо худшем положении сейчас находится малый бизнес, который не только давал работу горожанам, но и был единственным источником дохода семей самих предпринимателей. Игорь Запекин, который помогает родственнице разбирать завалы в принадлежащем ей здании продуктового магазина в микрорайоне ЛДК, рассказал ТАСС, что торговая точка проработала 13 лет. Стоит ли ее восстанавливать, семья пока не понимает.

"Восстановить-то бизнес можно, но это опять же кредиты. А начни сейчас делать - через месяц [власти] скажут, что сносить будут район. А если жителей здесь не будет, какой смыл восстанавливать?" - объясняет Игорь. По его словам, только холодильного оборудования потеряно примерно на 300 тыс. рублей, а полный ущерб не считали.

На рынке "Народный", который был самым крупным в Тулуне, рабочих мест лишились около 60 предпринимателей, а вместе с их работниками это и вовсе более 100 человек. Все павильоны на 12 тыс. кв. метров разрушены. Не осталось ни магазинов, ни кафе, ни парикмахерской, ни швейной мастерской, рассказала ТАСС Наталья Ягодина, компания которой также сдавала в аренду помещения на этом рынке.

Мужчина, представившийся Владимиром, почти десять лет держал здесь мебельный магазин. Когда пошла вода, успел вывезти часть мелкого товара, все остальное смыло. То, что удалось спасти, он выставил на продажу в помещении, которое арендовал в другом районе Тулуна уже после паводка. Но вряд ли реализация этого товара, говорит он, позволит покрыть долги перед поставщиками и погасить кредиты.

Опора экономики

После наводнения предприниматели города объединились в инициативную группу, чтобы, как рассказала ТАСС ее руководитель Светлана Васильева, "бить во все колокола" и обратить внимание властей на свое положение. Еще 2 июля группа направила обращения президенту, генеральному прокурору, депутатам Госдумы и Законодательного собрания области.

Светлана Васильева, пользуясь официальными данными статистики и той информацией, которая сейчас поступает от предпринимателей, подсчитала, что в Тулуне пострадало около половины малого бизнеса. "На 13-14 тыс. работающего населения в городе на малый бизнес приходится примерно 4,5-5 тыс. рабочих мест. Причем он даже не малый, он - микробизнес. Порядка 50% его пострадало", - говорит Василева.

Она отмечает, что малый бизнес является основой экономики Тулуна - моногорода первой категории, то есть города с наиболее тяжелой экономической ситуацией и высоким уровнем безработицы. Наводнение усугубило и без того непростое экономической положение. По мнению Васильевой, если не помочь предпринимателям восстановить свое дело, у Тулуна не будет будущего, потому что люди уедут.

Нужна помощь

Как говорит Васильева, чтобы пострадавший бизнес заново встал на ноги, ему нужно как минимум предоставить налоговые каникулы и кредиты с льготными процентными ставками. Председатель Иркутского регионального отделения "Опоры России" Александр Чалбышев добавляет, что "текущие обязательства перед налоговой, поставщиками, работниками и банками никто не отменяет. Поэтому предприниматели ждут не только скорейшей компенсации ущерба, но просят также как минимум отсрочек по налогам и выплатам в Пенсионный фонд, фонд социального страхования".

"Также важно добиться реструктуризации долгов перед банками. Сейчас пострадавшие предприниматели объективно не могут исполнять кредитные обязательства и рискуют стать недобросовестными заемщиками, что невыгодно как для бизнеса, так и для самих банков", - сказал Чалбышев ТАСС. Эти вопросы организация уже обозначила перед областными властями.