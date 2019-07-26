"Цифровизацией по грядкам". Или как сделать фермерство инновационным

Как с нуля построить плодово-ягодное хозяйство, сделав ставку на "цифру" и высокие технологии, рассказали ТАСС основатели агропромышленного комплекса "Столыпино" из Уфы Радмир Галеев и Егор Филатов.

No name

До того, как уйти в аграрный бизнес уфимские предприниматели Радмир Галеев и Егор Филатов были заняты в ряде проектов, связанных с технологией блокчейн (одна из последних новейших технологий цифрового мира, представляющая собой непрерывную цепочку блоков. В ней содержатся все записи о совершенных операциях, в отличие от обычных баз данных, изменить или удалить эти записи нельзя, можно только добавить новые – прим.).

Интерес к сельскому хозяйству возник не случайно: изучая вопрос поставок овощей и фруктов с целью поддержания здорового образа жизни, предприниматели поняли, что отследить производителя практически невозможно, как и понять, в каких условиях произрастали культуры.

"Нас всегда волновал вопрос качества нашего питания. Сегодня на рынке очень много продукции no name (собирательное название для преимущественно дешевой и низкокачественной продукции – прим.). Если мы говорим о вине, то за счет географического наименования нам становится ясно, какой сорт винограда вошел в его состав, и где он произрастал. Но когда ты приходишь на рынок и спрашиваешь, откуда яблоки, кроме примерной локации не получаешь больше никакой информации", - рассказывает Радмир.

По словам предпринимателей, существующая санкционная политика в отношении России не только сконцентрировала внимание общества на имеющихся трудностях в сфере сельского хозяйства, но и предоставила широкий спектр возможностей для ее развития.

Так, в 2016 году бизнесмены решили создать плодово-ягодное хозяйство полного цикла – от производства саженцев до переработки ягод и фруктов. Вместе с тем, они поставили перед собой амбициозную задачу – стать одним из крупнейших производителей в данном сегменте, развивая свой бизнес с помощью цифровых технологий.

"Мы сразу понимали, что должны стать современным технологически развитым предприятием, и уйти глубоко в цифровизацию, потому что ручной труд в данном бизнесе не эффективен – он требует огромного количества человеческих ресурсов, а также затрат на оплату труда. Так мы начали поиск технологии искусственного интеллекта, которая бы регулировала ряд вопросов, связанных с поливом, сбором урожая, защитой растений от вредителей, и даже выполняла функции агронома", - объясняет Галеев.

Ключевую ставку предприниматели решили сделать на органическое производство (форма ведения сельского хозяйства, в рамках которой происходит сознательная минимизация использования синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений – прим.).

"Башкортостан – уникальный по своим климатическим условиям регион. Здесь потрясающий температурный режим – достаточное количество и солнца, и минусовых температур. Благодаря этому, урожаю не страшны вредители и болезни. Кроме того, наша почва – чернозём, которая уже выступает в качестве органического удобрения, и нет необходимости в использовании химии и синтетики", - в свою очередь отмечает Филатов.

Лучшая селекция

Для реализации бизнес-идеи было приобретено 510 га земли в свободной от промышленных предприятий зоне. Но, чтобы обеспечить значительную площадь фруктово-ягодными саженцами, предпринимателям предстояло сначала их вырастить. Так было решено создать свой собственный питомник, включая маточный сад для черенкования рассады (искусственный способ вегетативного размножения растений – прим.).