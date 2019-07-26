"Цифровизацией по грядкам". Или как сделать фермерство инновационным

Как с нуля построить плодово-ягодное хозяйство, сделав ставку на "цифру" и высокие технологии, рассказали ТАСС основатели агропромышленного комплекса "Столыпино" из Уфы Радмир Галеев и Егор Филатов.
No name
До того, как уйти в аграрный бизнес уфимские предприниматели Радмир Галеев и Егор Филатов были заняты в ряде проектов, связанных с технологией блокчейн (одна из последних новейших технологий цифрового мира, представляющая собой непрерывную цепочку блоков. В ней содержатся все записи о совершенных операциях, в отличие от обычных баз данных, изменить или удалить эти записи нельзя, можно только добавить новые – прим.).
Интерес к сельскому хозяйству возник не случайно: изучая вопрос поставок овощей и фруктов с целью поддержания здорового образа жизни, предприниматели поняли, что отследить производителя практически невозможно, как и понять, в каких условиях произрастали культуры.
"Нас всегда волновал вопрос качества нашего питания. Сегодня на рынке очень много продукции no name (собирательное название для преимущественно дешевой и низкокачественной продукции – прим.). Если мы говорим о вине, то за счет географического наименования нам становится ясно, какой сорт винограда вошел в его состав, и где он произрастал. Но когда ты приходишь на рынок и спрашиваешь, откуда яблоки, кроме примерной локации не получаешь больше никакой информации", - рассказывает Радмир.
По словам предпринимателей, существующая санкционная политика в отношении России не только сконцентрировала внимание общества на имеющихся трудностях в сфере сельского хозяйства, но и предоставила широкий спектр возможностей для ее развития.
Так, в 2016 году бизнесмены решили создать плодово-ягодное хозяйство полного цикла – от производства саженцев до переработки ягод и фруктов. Вместе с тем, они поставили перед собой амбициозную задачу – стать одним из крупнейших производителей в данном сегменте, развивая свой бизнес с помощью цифровых технологий.
"Мы сразу понимали, что должны стать современным технологически развитым предприятием, и уйти глубоко в цифровизацию, потому что ручной труд в данном бизнесе не эффективен – он требует огромного количества человеческих ресурсов, а также затрат на оплату труда. Так мы начали поиск технологии искусственного интеллекта, которая бы регулировала ряд вопросов, связанных с поливом, сбором урожая, защитой растений от вредителей, и даже выполняла функции агронома", - объясняет Галеев.
Ключевую ставку предприниматели решили сделать на органическое производство (форма ведения сельского хозяйства, в рамках которой происходит сознательная минимизация использования синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений – прим.).
"Башкортостан – уникальный по своим климатическим условиям регион. Здесь потрясающий температурный режим – достаточное количество и солнца, и минусовых температур. Благодаря этому, урожаю не страшны вредители и болезни. Кроме того, наша почва – чернозём, которая уже выступает в качестве органического удобрения, и нет необходимости в использовании химии и синтетики", - в свою очередь отмечает Филатов.
Лучшая селекция
Для реализации бизнес-идеи было приобретено 510 га земли в свободной от промышленных предприятий зоне. Но, чтобы обеспечить значительную площадь фруктово-ягодными саженцами, предпринимателям предстояло сначала их вырастить. Так было решено создать свой собственный питомник, включая маточный сад для черенкования рассады (искусственный способ вегетативного размножения растений – прим.).
"Мы объехали практически все селекционные центры страны (прим. занимаются выведением новых и улучшением существующих сортов растений и пород животных): в Хабаровске, Барнауле, Красноярске, Свердловске в поисках фруктово-ягодных сортов. И нигде не могли найти нужного нам объема саженцев. Мы покупали все, что было в селекционных центрах, для того чтобы вырастить основу для будущей закладки садов", - вспоминает Галеев.
Чуть больше двух лет потребовалось бизнесменам, чтобы создать крупнейший на территории Урала и Поволжья питомник площадью в 40 га. Сегодня здесь выращиваются саженцы и рассада уникальных по своим вкусовым и сортовым свойствам видов садовой земляники, черноплодной рябины, облепихи, смородины, малины, груши, яблони, калины, крыжовника, винограда и ежевики. Кроме того, есть и не совсем традиционные культуры – черная бузина, миндаль, женьшень, жимолость и маньчжурский орех.
"Чёрная бузина – это отличный натуральный краситель для виски и коньяка, мы рассматриваем ее как продукт, который может быть интересен на международных алкогольных рынках. А если говорить о маньчжурском орехе, пока что не знаем, что с ним делать, но он обладает невероятным составом, в который входят витамины группы A, P, B, калий, магний и другие микроэлементы. Думаем, что со временем найдем ему применение", - добавляет слова партнера Егор.
Засадить оставшиеся 470 га предприниматели планируют в течение следующих трех лет.
Цифрой по посадкам
Увеличить производительность агрокомплекса предприниматели решили за счет автоматизированных систем управления. Часть посадок они оснастили современными туманными установками, которые создают наилучшие условия для роста растений.
"Например, автоматизированная система самостоятельно регулирует влажность в тепличных посадках за счет датчиков, реагирующих на скорость ее испарения с листьев. Система полива на полях также срабатывает по датчику, приблизительно один раз в шесть часов", - рассказывает Филатов.
Большая часть продукции идет на продажу, что-то отправляется на переработку. Здесь начинающие фермеры также сделали ставку на технологии и закупили инновационное оборудование по сублимированнию (технология удаления влаги из свежих продуктов вакуумным способом – прим.), которое позволяет сохранить полезные витамины и микроэлементы в ягодах и фруктах.
"При такой обработке продукт теряет лишь 10% своего витаминного состава. Ты ешь хрустящие фрукты и ягоды, но они также полезны, как и сорванные только что с ветки. Единственный минус такого продукта – высокий ценник, так как при сублимации происходит большая потеря массы. Чтобы получить 1 кг таких ягод, нужно переработать 10 кг свежих", - подчеркивает Галеев.
Как объясняет бизнесмен, сублимат интересен пищевой промышленности, в особенности, кондитерскому сегменту: его активно используют в качестве натурального красителя, а также при создании различных сладостей. В прошлом году, комплексу удалось продать порядка 50 кг сублимированной продукции, часть уехала на экспорт в Европу и Китай.
"Также мы экспериментируем с шоковой заморозкой (до температуры – 38°С – прим.) при одновременном воздействии звуковых волн. Технология была разработана в инновационном центре Сколково. Она позволяет полностью сохранить клеточную структуру продукта, и при разморозке продукт как свежий. В этом году мы приобрели оборудование и в следующем – начнем заморозку", - говорит Радмир.
Кроме того, предприниматели планируют внедрить в продажи современные цифровые технологии с применением блокчейна, что позволит им идентифицировать собственные саженцы и полностью уйти от подделки продукции.
Продают с куста
Говоря о продажах, фермеры признаются, самостоятельно искать заказчиков и оптовиков им не пришлось. Желающие закупать свежую и сублимированную продукцию сами находят "Столыпино". В этом году представители ресторанов Уфы уже ранним утром приезжали к воротам комплекса, чтобы в обед подать свежие ягоды к столу своим гостям.
"В этом году мы произвели около 10 тонн земляники, и большая ее часть ушла на продажу "с куста". Выручили несколько миллионов рублей. В целом, с мая по октябрь нам удается реализовать продукции ежемесячно на миллион рублей, но это – немного, по сравнению с теми целями, которые мы перед собой ставим на будущее", - считает Егор.
В следующем году свежую продукцию "Столыпино" смогут попробовать не только уфимцы, но и москвичи: предприниматели заключили договор о поставке ягод и фруктов в столичную сеть магазинов здорового питания "ВкусВилл".
По контролю и качеству
Говоря об условиях ведения агробизнеса в России, бизнесмены отмечают тщательную работу со стороны контрольно-надзорных органов в части проверки сельхозпродукции на соответствие качеству.
"Все плодово-ягодные культуры нужно обязательно проверять. А что, если во фруктах недопустимое количество пестицидов и химикатов? Сегодня немногие производители имеют советующие документы на продажу, у большинства – они вовсе отсутствуют. Мы, напротив, выступаем за прозрачность качества: собираем все необходимые бумаги на саженцы, проводим аудит и различные экспертизы грунта, воды и самих ягод, и фруктов. И никогда не сталкиваемся с проблемой получения документации", - заявляет Галеев.
Также бизнесмен считает, что сегодня в стране сложилась неплохая система мер поддержки малого бизнеса, особенно в сельскохозяйственном секторе.
"По программам Минсельхоза нам удавалось компенсировать 50% затрат на сельскохозяйственную технику – мы покупали тракторы и посевную машину. Сложностей не возникало. Я уверен, что господдержка существует и в других бизнес-сегментах, достаточно просто проявить интерес и изучить этот вопрос. К тому же, сейчас огромное количество ресурсов, где это можно сделать, например, Бизнес-навигатор МСП (электронный онлайн-сервис поддержки малого бизнеса – разработка "Корпорации МСП" – прим. ТАСС), в котором собрана вся база государственных и муниципальных организаций, поддерживающих предпринимателей финансово в различных бизнес-отраслях. Например, фермеры всегда могут узнать не только о программах субсидирования, но и льготном лизинге на технику", - отмечает Филатов.
Эксперименты в ТОПе
Молодые фермеры планируют ежегодно расширять посадки на 150 – 200 га.
"Наша задача – не только высадить собственный участок, но и постепенно привести в порядок заброшенные садовые территории Башкирии. Кроме того, мы не собираемся останавливаться на границах нашей республики и планируем выйти далеко за ее пределы, ведь каждый географический регион несет свою специфику, исходя из которой мы можем получить уникальный по своему сорту и вкусу продукт", - делятся предприниматели.
Также бизнесмены намерены запустить линейку экологических продуктов питания на основе ягод. Уже сегодня в лаборатории они работают над созданием натурального ягодного пива, детского пюре, джемов и варенья.
И, несмотря на то, что их аграрный проект требует много времени для полноценной реализации, долгосрочные перспективы бизнесменов не пугают. По их словам, "Столыпино" – это возможность создавать дело для будущих поколений.
"Нам хочется возродить забытый интерес к огромному количеству фруктов и ягод, которые успешно выращивались в Советском Союзе и показать российскому рынку альтернативные и богатые нутриентами продукты, которые можно выращивать в нашей стране", - заключают бизнесмены.
Беседовали Мария Савельева и Юлия Ермилова