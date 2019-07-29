Самарская компания получила грант 20 млн рублей на расширение производства удобрения

ТАСС, 29 июля. Самарская компания "Эмульсионные технологии" (ЭМТ), работающая в сфере охраны природы, получила грант на сумму 20 млн рублей от Фонда содействия инновациям, сообщила пресс-служба Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

"Средства направлены на реализацию инновационного проекта "Расширение производства комплексного удобрения "Гумиком БИО", целью которого является обеспечение сельскохозяйственных производителей новым типом удобрений", - говорится в сообщении.

ЭМТ реализует проекты по очистке и восстановлению почвы после техногенных загрязнений нефтепродуктами, пестицидами и химикатами. В составе удобрения "Гумиком БИО" - почвенные микроорганизмы, которые питают растения, ускоряют процесс разложения растительных остатков и повышают плодородие почвы.

Компания получила грант по программе поддержки быстрорастущих инновационных и высокотехнологичных малых и средних предприятий. В рамках оказания консолидированной поддержки Корпорация МСП сформировала список заказчиков, которые планируют закупку по основным направлениям деятельности ЭМТ. В целях оказания методической поддержки также были организованы совещания с "Роснефтью", РЖД и "Транснефтью".

Программа реализуется по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Для участия предприятие должно относиться к приоритетным отраслям, работать не менее трех лет и поддерживать среднегодовой темп роста выручки на уровне не менее 20%. Всего в рамках программы планируется оказать поддержку не менее чем 100 компаниям. Заявку на участие можно направить онлайн https://monitoring.corpmsp.ru/#gazelle/registration.