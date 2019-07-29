Корпорация МСП помогла компании "Промобот" привлечь 200 млн рублей на разработки

ПЕРМЬ, 29 июля. /ТАСС/. Российская компания по производству роботов "Промобот" получила 200 млн рублей инвестиций от акционерного общества "Мир" - дочерней компании Корпорации МСП, эти деньги направят на дальнейшие разработки и научные исследования. Об этом ТАСС в понедельник рассказал сооснователь "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Деньги получили - 200 млн рублей. У Корпорации МСП много разных структур, и у них есть специальная структура для инвестирования компаний, она называется "Мир". Конечно, мы рады, эти средства помогут нам продолжить наши исследования в создании человекоподобного робота, разработки в области электроники, а именно сенсоров и контролеров управления и сервоприводов, разработки платформы искусственного интеллекта и системы распознавания речи", - сказал он.

По словам Кивокурцева, соглашение о намерениях Корпорации МСП помочь с привлечением инвестиций для "Промобот" было подписано в июне 2019 года на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), это позволит компании выйти на глобальный рынок и нарастить темпы сбыта продукции в США, Западную Европу, Ближний восток и Азию.

Компания "Промобот" была образована в 2015 году в Перми, является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы. Ее роботы работают в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов и выполняют функции сотрудников в ряде крупных российских компаний.