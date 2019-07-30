Ассоциация развития кластеров и технопарков просит сдвинуть финансирование нацпроекта МСП

ОМСК, 30 июля. /ТАСС/. Ассоциация развития кластеров и технопарков предложила сдвинуть финансирование мероприятий по развитию технологического предпринимательства в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" с 2024 года на более ранний срок. Как сообщил журналистам во вторник в Омске директор ассоциации Андрей Шпиленко, это необходимо для достижения целей нацпроекта.

"Являясь участниками рабочей группы по технологическому предпринимательству, мы подали целый ряд предложений. Принимая во внимание, что нацпроект реализуется до 2024 года, мы предложили руководителю рабочей группы губернатору Псковской области Ведерникову выступить с ходатайством о смещении денежных средств с 2024 года на более ранние периоды, так как считаем, что развитие промышленной инфраструктуры нужно именно сейчас для достижения целей нацпроекта", - сказал, отвечая на вопрос ТАСС, Шпиленко.

Он добавил, что в задачи ассоциации входит оказание содействия регионам по подготовке документов для участия в национальном проекте и подготовке кадров для непосредственного управления технопарками.

С 2019 года в России реализуется нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Предполагается, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП за время реализации нацпроекта вырастет с нынешних 22,3% до 32,5%, а число занятых в этом секторе - с 5,8 млн до 25 млн человек. На реализацию нацпроекта планируется выделить 481,5 млрд рублей.

Одной из мер нацпроекта станет создание в регионах России не менее 129 промышленных парков и технопарков, в том числе в сферах высоких технологий и агропромышленного производства. Из федерального бюджета на это выделяется 30 млрд рублей.