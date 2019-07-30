Минфин предложил сократить срок оплаты по закупкам у субъектов МСП с 30 до 15 дней

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Минфин РФ предложил сократить максимальный срок оплаты поставленных в рамках госзакупок товаров, работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства с 30 до 15 дней. Проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается унификация срока оплаты по договорам, заключаемым с субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", со сроком оплаты по контрактам, заключаемым с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Указанное изменение направлено на создание более благоприятных условий участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, осуществляемых в рамках закона № 223-ФЗ", - говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагаемый срок вступления постановления в силу - 1 января 2020 года.