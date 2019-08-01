Мыло на память. Как сделать натуральную косметику визитной карточкой курорта

Из экономиста в мыловара

История бизнеса Кристины Судеревской, создательницы бренда "Краснополянская косметика", началась 12 лет назад, когда она открыла для себя beauty-средства ручной работы.

"Сестра подарила мне набор натуральной косметики на день рождения, и я пришла в восторг от того, как сильно она отличается от заводской - консистенцией, запахом, ощущением после использования. Мне захотелось сделать что-то похожее своими руками, и я стала варить мыло", - вспоминает Судеревская.

Члены семьи поддержали Кристину не сразу. По словам предпринимательницы, отец-бизнесмен воспринял новое хобби дочери с иронией.

"Когда я только начала экспериментировать с мылом, папа смотрел на меня с улыбкой – мол, чем бы дитя не тешилось, а в разговорах с друзьями шутил: "Училась на экономиста, а теперь мыло варит", - делится предпринимательница.

С работой по специальности у Кристины не сложилось. Магистр экономических наук и выпускница РУДН, предпринимательница попробовала себя в банковской сфере, однако быстро поняла, что это не ее.

"После выпуска из института я около года была ассистентом генерального директора банка, но эта работа была мне не по душе. Наверное, в юности стоило послушать бабушку, которая советовала пойти учиться на косметолога", - улыбается Судеревская.

Тем не менее именно экономическое образование помогло Кристине понять, что она хочет заниматься бизнесом и производить что-то свое.

"Для меня предпринимательство – это не "купил-продал", а, прежде всего, производство собственной продукции. Эту истину внушили мне университетские преподаватели, за что я им очень благодарна", - делится Кристина.

Мыло как сувенир

Изучению тонкостей мыловарения Судеревская посвятила целый год – информации было мало, поэтому ей приходилось выписывать иностранные книги и много экспериментировать.

"В двухтысячные не было ни готовых наборов для мыловарения, ни подробных рецептов, а все, кто этим увлекался, обменивались опытом на специальном форуме. Но это был не тот уровень, которого я хотела достичь, поэтому пришлось овладеть всем техническим сленгом, выискивая информацию в иностранных книгах", - вспоминает предпринимательница.

В 2009 году Кристина с семьей решилась переехать в деревню Медовеевка неподалеку от Красной поляны, чтобы дети росли в более здоровом климате. Там же предпринимательница начала делать первые осознанные бизнес-шаги. Закупив ингредиенты на сумму в 5 тыс. рублей, Судеревская произвела первую партию мыла на продажу.

"Муж договорился о поставке нашей продукции в один из сувенирных магазинов в Красной Поляне. Пробную серию раскупили очень быстро, после чего к нам поступил новый, более крупный заказ. Тогда я поняла, что пора заняться мыловарением всерьез", - делится Судеревская.