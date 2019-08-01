Мыло на память. Как сделать натуральную косметику визитной карточкой курорта

Из экономиста в мыловара
История бизнеса Кристины Судеревской, создательницы бренда "Краснополянская косметика", началась 12 лет назад, когда она открыла для себя beauty-средства ручной работы.
"Сестра подарила мне набор натуральной косметики на день рождения, и я пришла в восторг от того, как сильно она отличается от заводской - консистенцией, запахом, ощущением после использования. Мне захотелось сделать что-то похожее своими руками, и я стала варить мыло", - вспоминает Судеревская.
Члены семьи поддержали Кристину не сразу. По словам предпринимательницы, отец-бизнесмен воспринял новое хобби дочери с иронией.
"Когда я только начала экспериментировать с мылом, папа смотрел на меня с улыбкой – мол, чем бы дитя не тешилось, а в разговорах с друзьями шутил: "Училась на экономиста, а теперь мыло варит", - делится предпринимательница.
С работой по специальности у Кристины не сложилось. Магистр экономических наук и выпускница РУДН, предпринимательница попробовала себя в банковской сфере, однако быстро поняла, что это не ее.
"После выпуска из института я около года была ассистентом генерального директора банка, но эта работа была мне не по душе. Наверное, в юности стоило послушать бабушку, которая советовала пойти учиться на косметолога", - улыбается Судеревская.
Тем не менее именно экономическое образование помогло Кристине понять, что она хочет заниматься бизнесом и производить что-то свое.
"Для меня предпринимательство – это не "купил-продал", а, прежде всего, производство собственной продукции. Эту истину внушили мне университетские преподаватели, за что я им очень благодарна", - делится Кристина.
Мыло как сувенир
Изучению тонкостей мыловарения Судеревская посвятила целый год – информации было мало, поэтому ей приходилось выписывать иностранные книги и много экспериментировать.
"В двухтысячные не было ни готовых наборов для мыловарения, ни подробных рецептов, а все, кто этим увлекался, обменивались опытом на специальном форуме. Но это был не тот уровень, которого я хотела достичь, поэтому пришлось овладеть всем техническим сленгом, выискивая информацию в иностранных книгах", - вспоминает предпринимательница.
В 2009 году Кристина с семьей решилась переехать в деревню Медовеевка неподалеку от Красной поляны, чтобы дети росли в более здоровом климате. Там же предпринимательница начала делать первые осознанные бизнес-шаги. Закупив ингредиенты на сумму в 5 тыс. рублей, Судеревская произвела первую партию мыла на продажу.
"Муж договорился о поставке нашей продукции в один из сувенирных магазинов в Красной Поляне. Пробную серию раскупили очень быстро, после чего к нам поступил новый, более крупный заказ. Тогда я поняла, что пора заняться мыловарением всерьез", - делится Судеревская.
Предпринимательница поставила перед собой амбициозную цель – сделать мыло визитной карточкой Красной Поляны, полезным сувениром, который станет альтернативой привычным туристическим подаркам.
"Наш концепт – создать замену бессмысленным сувенирам, которые все часто привозят из отпуска. Мы верим, что натуральное мыло приносит намного больше радости, чем магнит на холодильник. Именно поэтому решили связать название с конкретным регионом и стали "Краснополянской косметикой", - рассказывает Судеревская.
Первое время после переезда Кристина варила мыло дома в Медовеевке, а муж занимался поиском клиентов. Несмотря на то что предпринимательница производила 25 уникальных сортов из натуральных ингредиентов с добавлением горных трав и меда, популярность пришла не сразу: потенциальные покупатели отнеслись к новому продукту с недоверием.
"Мыло, сваренное с помощью готовой химической основы, прозрачное, гладкое, с ярким запахом. Его можно купить в любом супермаркете, и многие к этому привыкли. Наше мыло другое - с легким налетом, неровными краями и ненавязчивым ароматом. В 2009 году оценить такой продукт по достоинству мог только узкий круг людей", - делится предпринимательница.
Приготовление мыла от "Краснополянской косметики" проходит в несколько этапов: сначала разводят щелочной раствор и взвешивают растительные масла, затем взбивают компоненты в единую массу и добавляют специи, отдушки, эфирные масла. После этого мыло заливают в форму, где оно сутки застывает, и - финальная стадия - отправляют на три недели "дозревать" в теплое место, недоступное для солнечного света. Свой первый магазин на Розе Хутор девушка открыла в 2014 году, выставив процесс изготовления мыла на всеобщее обозрение. При этом администрация курорта была заинтересована в сотрудничестве: открытое производство мыла должно было привлечь туристов. Кроме того, мыловарня выпустила серию натуральной косметики под брендом "Роза Хутор".
"Мы организовали производственную зону прямо в магазине, чтобы посетители могли видеть достаточно занимательный процесс создания мыла. Теперь клиенты заходят не только за покупками, но, и чтобы понаблюдать за работой наших специалистов", - делится Кристина.
Трамплин для роста
Сегодня у предпринимательницы три флагманских точки в Краснодарском крае, в которых можно купить более 20 наименований косметики, сорок сотрудников, многомиллионный оборот. На самоокупаемость бизнес вышел при открытии первого магазина. В 2013 году годовой оборот "Краснополянской косметики" составил 7 млн рублей, а в 2014 году эта цифра составляла уже 14 млн рублей.
"Олимпиада, тренд на здоровый образ жизни, санкции и интерес к отечественным производителям сработали в синергии, и поэтому спрос на нашу продукцию резко вырос. И производство, вовремя перенесенное с собственной кухни в отдельную мыловарню, тоже сыграло роль. Появились большие партии для реализации", - рассказывает Кристина.
Выгодному местоположению магазина в предпринимательница радуется и по сей день –туристический поток создает постоянный спрос на продукцию. Сегодня оборот компании составляет порядка 30 млн рублей.
"Тот факт, что мы находимся на курорте, создает огромное преимущество, потому что большой спрос на товары существует не только в Новый год и на 8 Марта – помимо зимнего сезона, который длится до мая, у нас есть еще и полноценный летний сезон", - делится Кристина.
Держаться на плаву бренду помогает в том числе и постоянное расширение ассортимента. В магазине можно найти не только мыло, но и шампуни, бальзамы, эфирные масла, кремы и скрабы, созданные по рецептам работающих на предприятии технологов. Однако, по словам Судеревской, при всем разнообразии товаров, одним из абсолютных фаворитов публики является сухой дезодорант.
"Мы все время стараемся разрабатывать новые продукты: недавно, например, запустили сыворотки и кондиционеры для волос. Но хитом продаж является наш сухой дезодорант, в составе которого только вещества естественного происхождения - сода, крахмал, масло ши и пчелиный воск. Он безопасный и эффективный: не случайно во время Олимпиады он пользовался большим спросом среди спортсменов", - не без гордости говорит предпринимательница.
Экспорт и лавандовая ферма
Сегодня натуральную косметику с Красной Поляны можно приобрести во всех крупных городах России – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, а также в Казахстане и Белоруссии. По словам Судеревской, запросы на расширение экспорта приходят постоянно, но пока предприятие не готово их рассмотреть.
"Мы понимаем, что экспорт – очень сложный процесс, и мы еще слишком маленькие, чтобы пройти все связанные с этим процедуры. Но недавно я узнала, что на Портале Бизнес-навигатора МСП (онлайн-ресурс, разработанный Корпорацией МСП для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело – прим.) можно получить консультации по вопросам выхода на экспорт, а также ознакомиться с соответствующей поддержкой для экспортно-ориентированных предпринимателей", - делится Кристина.
Сегодня все мысли и планы создательницы предприятия связаны с новой фермой, которую она активно обустраивает. Вместе с мужем Судеревская взяла в аренду участок в горах недалеко от Красной поляны, чтобы построить экологичное производство полного цикла.
"Мы гордимся тем, что смогли приобрести 7 га земли и начать строительство экологически чистого производства косметики, которое будет работать на солнечных батареях по европейским экостандартам и позволит объединить все процессы в одном месте. Такого в России еще нет", - делится предпринимательница.
Здесь же, на новой ферме, Кристина планирует выращивать большую часть растительных ингредиентов, которые используются в продукции бренда. Около 85 тыс. саженцев лаванды предпринимательница уже высадила и даже успела собрать первый урожай.
"Лавандовая ферма – давняя мечта моей семьи. Несмотря на то что мы инвестировали в покупку участка и строительство все наши деньги и даже продаем дом, в котором живем, мы счастливы, что идем к ней. Уже весной ферма начнет работу и, надеюсь, это станет новой, прекрасной вехой в развитии нашего дела", - резюмирует Кристина.
Беседовали Юлия Ермилова, Екатерина Виноградова