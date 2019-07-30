Ассоциация развития кластеров и технопарков поможет Омской области привлечь инвестиции

ОМСК, 30 июля. /ТАСС/. Правительство Омской области и Ассоциация развития кластеров и технопарков будут сотрудничать в целях повышения инвестиционной привлекательности региона, развития его научно-технического и инновационного потенциала и реализации на территории Омской области национальных проектов, включая нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Соответствующее соглашение представители ассоциации и региона подписали во вторник.

"Для нас подписание соглашения с ассоциацией - это ключевое условие для оздоровления инвестиционного климата. Чтобы пришел инвестор, нужны условия. С ассоциацией мы будем смотреть, какие условия нужно создать, кроме федеральной поддержки, кроме возможностей по налоговым преференциям со стороны региона. Нам необходимо понять, какие у нас точки роста", - сказал журналистам после подписания соглашения губернатор Омской области Александр Бурков.

Стороны договорились сотрудничать в повышении инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности региона, в развитии научно-технического и инновационного потенциала, укреплении межрегиональных и международных связей в сфере научно-технического развития и промышленной кооперации, а также при реализации на территории Омской области нацпроектов, направленных на повышение конкурентоспособности экономики, включая нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По словам директора ассоциации Андрея Шпиленко, ассоциация уже во вторник приступила к выполнению своих обязательств, проведя практическую сессию "Формирование и развитие промышленных технопарков. Меры государственной поддержки". "Мы детально разбирали меры поддержки, отвечали на вопросы. Пока бизнес не поверит, никакие проекты не будут реализовываться", - сказал он.

Шпиленко добавил, что шесть омских компаний уже представили свои проекты по созданию промышленных технопарков. "Мы видим как минимум три объекта, которые могут участвовать в конкурсном отборе. Надеюсь, заявки будут поданы уже во втором квартале следующего года", - сказал директор ассоциации, уточнив, что при поддержке региона у частных инвесторов есть возможность получить до 500 млн рублей федеральных субсидий для создания технопарков.

По мнению Буркова, у Омской области высокий потенциал в сфере развития технопарков. "Их должно быть несколько: машиностроение, приборостроение, нефтехимия. У нас есть компетенции, есть свободные производственные площади и свободные мощности по энергоресурсам. Все это нужно использовать для привлечения бизнеса", - сказал глава региона.

О нацпроекте

С 2019 года в России реализуется нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Предполагается, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП за время реализации нацпроекта вырастет с нынешних 22,3% до 32,5%, а число занятых в этом секторе - с 5,8 млн до 25 млн человек. На реализацию нацпроекта планируется выделить 481,5 млрд рублей.

Одной из мер нацпроекта станет создание в регионах России не менее 129 промышленных парков и технопарков, в том числе в сферах высоких технологий и агропромышленного производства. Из федерального бюджета на это выделяется 30 млрд рублей.

Об ассоциации

Ассоциация кластеров и технопарков России объединяет более 90 организаций из 44 субъектов Российской Федерации. Среди них управляющие компании технопарков, нанотехнологических центров и особых экономических зон, центры кластерного развития, специализированные организации промышленных кластеров, корпорации развития регионов и другие организации. Ассоциация представляет интересы свыше 2630 организаций - резидентов технопарков и участников кластеров, на предприятиях которых работает свыше 180 тыс. человек, а совокупный объем выпускаемой продукции составляет свыше 710 млрд рублей.